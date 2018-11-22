Xiaomi rekor üstüne rekor kırıyor!

Hali hazırda en çok telefon sevkiyatı gerçekleştiren 5 üreticiden biri olan Xiaomi, bu başarısını büyük oranda Hindistan’a borçlu. Çin ile birlikte dünyanın en fazla nüfusa sahip iki ülkesinden biri olan Hindistan’da en çok telefon satan üretici Xiaomi.

Çinli üretici özellikle 2018’de büyük bir sıçrama gerçekleştirmiş ve Hindistan pazarında Samsung’u alaşağı etmeyi başarmıştı. Son yayınlanan raporlara göre, Hindistan pazarında yüzde 30’a yakın bir paya sahip olan Xiaomi, bu payı daha da arttırma amacında.

Hindistan’daki ilk Mi Store’u 2017’de hizmete sokan Çinli üretici, geçtiğimiz gün aynı anda 500 Mi Store birden açarak kırılması zor bir rekora da imzasını attı. Üstelik açılan mağazaların tamamı Hindistan’da faaliyet gösteriyor.

Xiaomi yetkilileri 2019’da mağaza sayısını 5000’e kadar yükselteceklerini ve bu Mi Store’lar da 15.000 kişiyi istihdam ettireceklerini açıkladı.

Bu arada dip not olarak belirtelim. Ülkemizde de oldukça popüler olan Xiaomi’nin Türkiye’ye yalnızca 1 tane Mi Store’u bulunuyor. O da kısa süre önce İstanbul’da yer alan Vadi İstanbul AVM’de açılmıştı. Gerçi Türkiye’deki Xiaomi fiyatlarını göz önüne alırsak, fazlasına ihtiyaç olmadığını da rahatlıkla söyleyebiliriz. Keza Hindistan’da satılan Xiaomi modelleriyle, Türkiye’de satılan modellerin fiyatları arasında dağlar kadar fark var.

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