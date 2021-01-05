Xiaomi sahiplerine müjde: Xiaomi Mi A3 akıllı telefonlar ücretsiz onarılacak

Xiaomi Android 11 güncellemesini dağıtmaya devam ediyor. Son olarak Xiaomi Mi A3'e Android 11 güncellemesini çıkartan şirket, bazı sorunlar yüzünden eleştirilerin hedefi olmuştu. İddialara göre bazı Xiaomi Mi A3 kullanıcıları Android 11 güncellemesi yaptığında telefonları brick oluyor, diğer bir deyiş ile kullanılamaz hale geliyordu. Kullanıcılar ne yapacağını kara kara düşünürken, Xiaomi'den gelecek açıklamaları bekliyordu. Görünüşe bakılırsa o açıklama geldi.

XİAOMİ Mİ A3 İÇİN ÜCRETSİZ ONARIM

Gizmochina'nın haberine göre Xiaomi, güncellemeden etkilenenlere ücretsiz onarım seçeneği sunacak. Çin'de başlayacak ücretsiz onarım kapsamında kullanıcılar, ülke çapındaki yetkili servislere giderek cihazlarını teslim edecek. Haberde Xiaomi'nin sorundan etkilenen kullanıcılardan özür dilediği de belirtiliyor.

GARANTİ DIŞI CİHAZLAR NE OLACAK?

Xiaomi Mi A3 sahiplerinin aklında 'garanti kapsamında olmayan cihazlar da sürece dahil mi?' diye bir soru oluşabilir. Habere göre Xiaomi garanti kapsamında olmayan cihazları da onaracak. Yani cihazınız garanti dışı olsa bile Xiaomi sorunu gidermek adına telefonunuzu eski haline getirecek. Xiaomi Mi A3 için yayınlanacak yeni Android 11 güncellemesinin ne zaman geleceği ise bilinmiyor.

