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Xiaomi Samsung’la olan farkı açıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.07.2020 12:23 | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarındaki dengeler değişmeye devam ediyor. Xiaomi, Hindistan pazarında Samsung ile olan farkı daha da açtı.

Xiaomi Samsung’la olan farkı açıyor!

Akıllı telefon üreticileri açısından baktığımızda dünyadaki en önemli pazarların Çin ve Hindistan olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumun nedeni ise gayet açık. Sadece bu iki ülkede 3 milyara yakın insan yaşaması. Haliyle bu iki ülkede pazar payını yükseltmek tüm Avrupa’daki satışlara eş değer bir anlam taşıyor.

Çok değil, bir iki yıl öncesine kadar Hindistan pazarı açık ara Samsung’un tekelindeydi. Lakin Oppo, Vivo ve Realme gibi Çinli üreticiler Samsung için ciddi bir tehdit unsuru oluşturdular.

XİAOMİ PAZAR PAYINI ARTIRDI

Geçtiğimiz gün dünyanın önde gelen analiz şirketlerinden biri olan Canalys, Hindistan’daki telefon satışlarına ait bir rapor yayınladı. Yayınlanan raporda 2020’nin ikinci çeyreğinde Xiaomi’nin gücüne güç katarak pazar payını yüzde 30.9 seviyelerine çıkardığı görünüyor.

xiaomi

Xiaomi ardından ise yüzde 21.3 ile Vivo geliyor. Bir dönem pazarın lideri olan Samsung’un pazar payı ise yüzde 16.8’e kadar gerilemiş durumda. Görünen o ki Samsung için Hindistan’da tehlike çanları çalmaya başlamış.

SAMSUNG UNVANINI KAYBEDEBİLİR

Eğer böyle devam ederse Samsung uzun vadede en çok telefon sevkiyatı yapan şirket unvanını kaybedebilir. Tabi ki burada Huawei’nin durumu da önemli. Zira şu anda en çok telefon satan 2. şirket Huawei. Onun da ABD ile yaşadığı bazı sıkıntılar mevcut.

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