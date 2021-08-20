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Xiaomi, Samsung'un Super AMOLED ekranlarını test ediyor

20.08.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelen raporlara göre Xiaomi, uzun süredir telefonları için Samsung E5 LTPO Super AMOLED ekranı test ediyor. Çinli teknoloji devi tarafından kullanılan panelin, LTPO teknolojisi sayesinde nispeten daha küçük bir noktaya ve uyarlanabilir yenileme hızına sahip olduğu söyleniyor.

Xiaomi, Samsung'un Super AMOLED ekranlarını test ediyor

Ne yazık ki gelen haberlerde ekrandaki noktanın ne kadar küçük olacağı söylenmiyor. Farkında olmayanlar için Redmi K40 serisi, 2,98 mm ile dünyanın en küçük delik deliğine sahiptir. Bu nedenle, Xiaomi’nin yaklaşmakta olan ekranı yaklaşık olarak aynı boyutta veya ondan daha küçük olabilir.

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XIAOMI MI 12 İLE GELEBİLİR

Yukarıda belirtilen özelliklere sahip ekran üst düzey olduğundan, Xiaomi Mi 12 serisinde piyasaya sürülebilir. Mi 11 serisinin halefinin Qualcomm Snapdragon 895 yonga seti ile piyasaya sürüleceği söyleniyor.

Bu gerçekleşirse, tıpkı Mi 11 gibi, Mi 12 de yeni nesil premium Qualcomm işlemciye sahip dünyanın ilk akıllı telefonu olacak. Ayrıca, uyarlanabilir yenileme hızı için LTPO panelli ilk Xiaomi telefonu olacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung Xiaomi
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