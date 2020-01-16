Xiaomi, Samsung ve Apple gibi devlere gözdağı veriyor

Bu tedbirlerin nasıl işleyeceğini 2019’da net bir şekilde gördük. Fakat bu durum Çinli şirketleri durdurmuş değil.Bu yazımızda bahsedeceğimiz üretici ise Xiaomi. Malum Çinin en önemli üreticilerinden biri olan Xiaomi’yi birkaç sene öncesine kadar pek fazla tanıyan yoktu. Çünkü Xiaomi’nin reklam diye bir derdi yok. Hiçbir zaman da olmadı. Bunun yerine telefonlarını uygun fiyatlarla satışa sunarak dilden dile bir reklam yapmayı seçtiler. Nitekim kullanıcı bazlı reklamlarda da son derece başarılı oldular.

2019’un geneline baktığımızda 2000 TL altına alınabilecek en iyi 10 model belirlediğimizde bunlardan yarısının Xiaomi ya da Redmi olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu Xiaomi’nin tüm modellerinin ucuz olduğu anlamına mı geliyor? Elbette hayır.

FİYATI 6000 TL'Yİ GEÇEN MODELLER DE MEVCUT



Günümüzde üst segment modeller için 10.000 TL’yi aşan fiyatlar istenebiliyor. Elbette bu modellerin hitap ettiği kişiler hayli sınırlı. Çünkü pek çok kişinin basit bir akıllı telefon için 5 haneli rakamlar ödeyecek bir bütçesi yok.