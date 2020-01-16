Xiaomi, Samsung ve Apple gibi devlere gözdağı veriyor

Bu tedbirlerin nasıl işleyeceğini 2019’da net bir şekilde gördük. Fakat bu durum Çinli şirketleri durdurmuş değil.Bu yazımızda bahsedeceğimiz üretici ise Xiaomi. Malum Çinin en önemli üreticilerinden biri olan Xiaomi’yi birkaç sene öncesine kadar pek fazla tanıyan yoktu. Çünkü Xiaomi’nin reklam diye bir derdi yok. Hiçbir zaman da olmadı. Bunun yerine telefonlarını uygun fiyatlarla satışa sunarak dilden dile bir reklam yapmayı seçtiler. Nitekim kullanıcı bazlı reklamlarda da son derece başarılı oldular.
2019’un geneline baktığımızda 2000 TL altına alınabilecek en iyi 10 model belirlediğimizde bunlardan yarısının Xiaomi ya da Redmi olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu Xiaomi’nin tüm modellerinin ucuz olduğu anlamına mı geliyor? Elbette hayır.
FİYATI 6000 TL'Yİ GEÇEN MODELLER DE MEVCUT
Günümüzde üst segment modeller için 10.000 TL’yi aşan fiyatlar istenebiliyor. Elbette bu modellerin hitap ettiği kişiler hayli sınırlı. Çünkü pek çok kişinin basit bir akıllı telefon için 5 haneli rakamlar ödeyecek bir bütçesi yok.
Dolayısıyla genel kullanıcı kitlesinin 3000 TL ve altı modellere yöneldiğini söylemek pek de yanlış olmayacaktır.
3000 TL altında fiyatlara alınabilecek modeller sıralamasında da Xiaomi en önlerde yer alıyor. Peki ya fiyat baremi artarsa? Yani bir telefon için 6000 – 7000 TL’yi gözden çıkarırsanız? Bu paraya Xiaomi’nin üst seviye bir modelini almak mümkün değil mi? Elbette mümkün.
Şunu belirtmemiz gerekiyor. Xiaomi genel olarak fiyat performans bazında üst seviyelerdeki modelleriyle göz çarpan bir firma. Dolayısıyla bu şirket için bir yandan iyi, diğer yandan da kötü.
Çünkü genel olarak herkes Xiaomi’yi ucuz modellere endekslemiş durumda. Dolayısıyla bir Xiaomi’ye kimse 6000 – 7000 TL vermeyi düşünmüyor. Tam olarak da bu yüzden Çinli üretici üst segmentte pek de başarılı olamıyor.
Tabi ki şu da yanlış anlaşılmasın. Biz burada Xiaomi’nin üst segmentteki modellerinin yüksek paraları haketmediğini söylemiyoruz. Fakat Çinli üretici halk arasında ucuza model satan bir firma olarak tanındığı için pahalı modelleri pek rağbet görmüyor. Nedense insanlar ister istemez bir kısasa giriyorlar. Xiaomi’ye o parayı verene kadar iPhone XR alırım diyenler mevcut. Elbette burada Xiaomi’nin mevcut modelinin daha üstün teknik özelliklere sahip olduğu göz ardı edilerek, marka popülerliği öne çıkarılmış oluyor.
Kısaca özetlemek gerekirse, Xiaomi’nin ucuza telefon satma politikası pahalı modellerinde önemli bir eksi olarak karşısına çıkıyor.
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