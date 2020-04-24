Xiaomi şaşırdı: Mi Band 5'i yerine Xiaomi Mi Band 4C geliyor!

Xiaomi Mi Band serisi, her modeliyle iyi bir performans sunuyor. Fakat buradaki iyi performansın fiyatına oranla iyi olduğunu söylemek gerek. Zira, Mi Band serisi akıllı bilekliklerin en büyük özellikleri fiyatları. Yaklaşık olarak 20-25 dolar gibi fiyatlarla satışa sunulan bu bileklikler, fiyatına oranla sunduğu özelliklerle kullanıcıların tercihlerinde etkin bir rol oynuyor. 2020 yılının Nisan ayını bitirmek üzere olduğumuz bu günlerde, Mi Band'in yeni versiyonu Xiaomi Mi Band 5'in duyurusunun gerçeklemesini bekliyorduk. Ancak gelen resmi bilgilere göre yakında karşılaşacağımız yeni modelin ismi Mi Band 5 değil, Xiaomi Mi Band 4C olacak.

XİAOMİ Mİ BAND 4C ÖZELLİKLERİ

Xiaomi'nin alt markası Redmi'nin ilk akıllı bilekliği Redmi Band, Xiaomi Mi Band 4c adıyla dünyaya açılıyor. Resmi kayıtlara göre Xiaomi, Redmi Band'i Xiaomi Mi Band 4C adıyla tekrar satışa sunacak. Akıllı bileklik 1,08 inç renkli bir ekrana, 14 güne yakın bir pil ömrüne sahip olacak ve şarj olması gerektiğinde kordonundaki USB portunu kullanarak ek kablo gerektirmeden şarj olabilecek. Xiaomi Mi Band 4'ün uyku takibi, nabız ölçümü ve telefon bildirimi gibi özellikleri de Xiaomi Mi Band 4C'nin bünyesinde bulunacak. Bunlar dışında Mi Band 4C tamamiyle Redmi Band'e benzeyecek.