HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Xiaomi şaşırdı: Mi Band 5'i yerine Xiaomi Mi Band 4C geliyor!

Xiaomi şaşırdı: Mi Band 5'i yerine Xiaomi Mi Band 4C geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.04.2020 15:05 | Son Güncelleme

Xiaomi, Mi Band 5'i beklediğimiz şu günlerde herkesi şaşırttı. Resmi kayıtlara göre Xiaomi Mi Band 5'i değil, Xiaomi Mi Band 4C'yi satışa çıkartmaya hazırlanıyor, hem de oldukça uygun bir fiyat ile. Peki Xiaomi Mi Band 4C özellikleri neler? Xiaomi Mi Band 4C fiyatı ne kadar olacak?

Xiaomi şaşırdı: Mi Band 5'i yerine Xiaomi Mi Band 4C geliyor!

Xiaomi Mi Band serisi, her modeliyle iyi bir performans sunuyor. Fakat buradaki iyi performansın fiyatına oranla iyi olduğunu söylemek gerek. Zira, Mi Band serisi akıllı bilekliklerin en büyük özellikleri fiyatları. Yaklaşık olarak 20-25 dolar gibi fiyatlarla satışa sunulan bu bileklikler, fiyatına oranla sunduğu özelliklerle kullanıcıların tercihlerinde etkin bir rol oynuyor. 2020 yılının Nisan ayını bitirmek üzere olduğumuz bu günlerde, Mi Band'in yeni versiyonu Xiaomi Mi Band 5'in duyurusunun gerçeklemesini bekliyorduk. Ancak gelen resmi bilgilere göre yakında karşılaşacağımız yeni modelin ismi Mi Band 5 değil, Xiaomi Mi Band 4C olacak.

XİAOMİ Mİ BAND 4C ÖZELLİKLERİ

Xiaomi'nin alt markası Redmi'nin ilk akıllı bilekliği Redmi Band, Xiaomi Mi Band 4c adıyla dünyaya açılıyor. Resmi kayıtlara göre Xiaomi, Redmi Band'i Xiaomi Mi Band 4C adıyla tekrar satışa sunacak. Akıllı bileklik 1,08 inç renkli bir ekrana, 14 güne yakın bir pil ömrüne sahip olacak ve şarj olması gerektiğinde kordonundaki USB portunu kullanarak ek kablo gerektirmeden şarj olabilecek. Xiaomi Mi Band 4'ün uyku takibi, nabız ölçümü ve telefon bildirimi gibi özellikleri de Xiaomi Mi Band 4C'nin bünyesinde bulunacak. Bunlar dışında Mi Band 4C tamamiyle Redmi Band'e benzeyecek.

Mi Band 4C

XİAOMİ Mİ BAND 4C FİYATI

Xiaomi Mi Band 4C fiyatı 25 dolar olarak öngörülüyor. Ancak hatırlatmakta fayda var; Mi Band 4C'nin bir kopyası olan Redmi Band, 14 dolardan satışa sunulmuştu. Xiaomi'nin bu fiyatlara inme ihtimali bulunmasa da bir süpriz yapması oldukça olası. Tüm bunları Xiaomi tarafından yapılması beklenen 27 Nisan tarihli etkinlikte öğreneceğiz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREda Ece'den heyecanlandıran paylaşım!Eda Ece'den heyecanlandıran paylaşım!
iPad'in artık uygun fiyatlı bir rakibi var! İşte özellikleriiPad'in artık uygun fiyatlı bir rakibi var! İşte özellikleri
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Xiaomi Xiaomi Mi Band 4C Xiaomi Mi Band 5 Redmi Band Xiaomi Mi Band 4C özellikleri Xiaomi Mi Band 4C fiyatı Mi Band 4C Akıllı bileklik

En Çok Okunan Haberler

'Türkiye'de normalleşme 3 aşamada gerçekleşecek'

'Türkiye'de normalleşme 3 aşamada gerçekleşecek'

Cep telefonu abonelerine ramazanda internet hediyesi

Cep telefonu abonelerine ramazanda internet hediyesi

Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı

10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı

Ziraat Bankası'nda hesabı olanlar dikkat!

Ziraat Bankası'nda hesabı olanlar dikkat!

Önemli araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu

Önemli araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu

İlginizi Çekebilir

Ürkütücü açıklama: Ölen kişinin bedeninden koronavirüs yayılıyor!

Ürkütücü açıklama: Ölen kişinin bedeninden koronavirüs yayılıyor!

GTA 6'dan ilk resmi bilgiler geldi; Ancak kötü bir haber var

GTA 6'dan ilk resmi bilgiler geldi; Ancak kötü bir haber var

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Uygun fiyatlı amiral gemisi: Oppo Ace 2 tanıtıldı!

Uygun fiyatlı amiral gemisi: Oppo Ace 2 tanıtıldı!

Huawei P40 Lite Türkiye'de! İşte Huawei P40 Lite Türkiye fiyatı

Huawei P40 Lite Türkiye'de! İşte Huawei P40 Lite Türkiye fiyatı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şok açıklama: Samsung Galaxy S20 Ultra kamera sorunu düzelmiyor!

Şoke eden açıklama: Sorun düzeltilemiyor!

iPad'e uygun fiyatlı rakip: Huawei MatePad tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

iPad'in artık uygun fiyatlı bir rakibi var! İşte özellikleri

Prison Architect için ücretsiz genişleme paketi geliyor

Prison Architect için ücretsiz genişleme paketi geliyor

No Man’s Sky 2020 için iddialı

No Man’s Sky 2020 için iddialı

Google Fortnite için komisyonda indirim yapmadı

Google Fortnite için komisyonda indirim yapmadı

Amiral gemisi modellerine kafa tutan telefon: Realme X50m 5G tanıtıldı!

Amiral gemisi modellerine kafa tutan telefon: Realme X50m 5G tanıtıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.