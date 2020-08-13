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Xiaomi Surge planlarını erteledi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.08.2020 12:43 | Son Güncelleme

Xiaomi’nin üzerinde çalıştığı yonga setleri başka bir bahara kaldı. İşte Xiaomi Surge ile ilgili tüm detaylar.

Xiaomi Surge planlarını erteledi

Hali hazırda akıllı telefon pazarında kendi yonga setini geliştirebilen üreticilerin sayısı bir eldeki parmak sayısını geçmiyor.

Akıllı telefon pazarındaki üreticilerin büyük bir bölümü ise yonga seti ihtiyaçlarını MediaTek ve Qualcomm gibi isimlerden karşılıyorlar. Samsung, Huawei ve Apple gibi isimler ise uzun bir süredir kendi yonga setlerini üretiyorlar.

Samsung Exynos, Huawei Kirin ve Apple da A serisi yongalarıyla kendi ihtiyaçlarını bir şekilde karşılamayı başarıyorlar.

Son dönemde Çinli üretici Xiaomi’nin de kendi yonga setini geliştirmek için bazı Ar-Ge çalışmaları yürüttüğünü işitmiştik. Hatta ilk Surge yonga setinin geliştirildiği ve bazı Redmi modellerinde kullanılabileceği iddia edilmişti.

XİAOMİ SURGE RAFA KALDIRILDI

Lakin son gelen haberlere göre Xiaomi kendi yonga seti üretimini başka bir bahara ertelemiş durumda. Üstelik bu haberler Çinli üreticinin en yetkili ismi olan CEO Lei Jun’dan geldi.

Jun, Surge projesinin tamamen iptal olmadığını fakat bir süreliğine rafa kaldırıldığını duyurdu. Ayrıca Xiaomi’nin Mi Mix serisi de Surge ile birlikte donduruldu.

İlerleyen zamanda Xiaomi Surge ve Mi Mix serisi geri dönecek. Lakin bu ne zaman olur bilinmez. Xiaomi’nin öyle ya da böyle kendi yonga setini üretmesi çok da uzak bir ihtimal değil. Zira Çinli üretici bu hızla giderse, yakın gelecekte kendi yonga setine de ihtiyaç duyacaktır.

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