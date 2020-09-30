Xiaomi telefon satmasına karşın az kazanıyor

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırma ilginç gerçekleri su yüzüne çıkardı. Yapılan araştırma ile 2021’in 2. çeyreğinde en fazla kar elde eden firmalar ortaya çıktı. Elbette burada önemli bir nokta söz konusu. En fazla gelir elde eden firmalarla, en çok telefon satan firmalar genelde farklı oluyor.

Bu farklılığın temel nedeni ise telefonların satış fiyatları ve üreticilerin koydukları kar marjları. Kar marjını yüksek koyan ve çok satan üreticinin geliri de daha yüksek oluyor.

KAR MARJI DÜŞÜK OLANIN GELİRİ DE DÜŞÜYOR

Kar marjını düşük tutan ve düşük fiyatlı telefonlar satan üreticiler ise çok telefon satsa da gelir söz konusu olduğunda beklentilerin gerisinde kalıyor.

Örneğin halihazırda en çok telefon satan şirketler sıralamasında 2. çeyrek Huawei zirvedeyken Samsung ikinci, Apple üçüncü ve Xiaomi de dördüncü sıradaydı.

Lakin söz konusu satışlardan elde edilen gelirler olduğunda zirve açık ara Apple’ın oluyor. Apple’ı Huawei takip ederken 3. sırada Samsung 4. sırada Vivo 5. sırada ise Oppo yer alıyor. Peki Xiaomi nerede? Xiaomi yok. Çünkü Xiaomi düşük fiyatlı modeller sattığı için ne kadar fazla satsa da az para kazanıyor. Dolayısıyla da listede kendisine yer bulamıyor. Açık konuşmak gerekirse bu durum bizi çok da şaşırtmış değil.

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