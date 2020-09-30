HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Xiaomi telefon satmasına karşın az kazanıyor

Xiaomi telefon satmasına karşın az kazanıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.09.2020 12:25 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir rapor ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı. Xiaomi telefon satıyor ama para kazanamıyor.

Xiaomi telefon satmasına karşın az kazanıyor

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırma ilginç gerçekleri su yüzüne çıkardı. Yapılan araştırma ile 2021’in 2. çeyreğinde en fazla kar elde eden firmalar ortaya çıktı. Elbette burada önemli bir nokta söz konusu. En fazla gelir elde eden firmalarla, en çok telefon satan firmalar genelde farklı oluyor.

Bu farklılığın temel nedeni ise telefonların satış fiyatları ve üreticilerin koydukları kar marjları. Kar marjını yüksek koyan ve çok satan üreticinin geliri de daha yüksek oluyor.

KAR MARJI DÜŞÜK OLANIN GELİRİ DE DÜŞÜYOR

Kar marjını düşük tutan ve düşük fiyatlı telefonlar satan üreticiler ise çok telefon satsa da gelir söz konusu olduğunda beklentilerin gerisinde kalıyor.

Örneğin halihazırda en çok telefon satan şirketler sıralamasında 2. çeyrek Huawei zirvedeyken Samsung ikinci, Apple üçüncü ve Xiaomi de dördüncü sıradaydı.

Lakin söz konusu satışlardan elde edilen gelirler olduğunda zirve açık ara Apple’ın oluyor. Apple’ı Huawei takip ederken 3. sırada Samsung 4. sırada Vivo 5. sırada ise Oppo yer alıyor. Peki Xiaomi nerede? Xiaomi yok. Çünkü Xiaomi düşük fiyatlı modeller sattığı için ne kadar fazla satsa da az para kazanıyor. Dolayısıyla da listede kendisine yer bulamıyor. Açık konuşmak gerekirse bu durum bizi çok da şaşırtmış değil.

PlayStation 5’in kontrolcüsü DualSense parçalarına ayrıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu nasıl anne? Çocuğunu işkence ederek öldürdü Bu nasıl anne? Çocuğunu işkence ederek öldürdü
Apple yeni güncellemesi için ikinci adımı attı!Apple yeni güncellemesi için ikinci adımı attı!
Google radikal değişiklikleri birinci ağızdan açıkladı! Google radikal değişiklikleri birinci ağızdan açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Trump ve Biden canlı yayında kozlarını paylaştı!
Trump ve Biden canlı yayında kozlarını paylaştı!
Ermenistan askerinin cephede ağladığı an kamerada
Ermenistan askerinin cephede ağladığı an kamerada
Alişan'dan Ece Üner'i eleştiren Deniz Çakır'a tepki: İnsan avam olsun da şey olmasın
Alişan'dan Ece Üner'i eleştiren Deniz Çakır'a tepki: İnsan avam olsun da şey olmasın
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
ÖTV sonrası Fiat Egea fiyat listesi
ÖTV sonrası Fiat Egea fiyat listesi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
2020 Mercedes S Serisi incelemesi
2020 Mercedes S Serisi incelemesi
İlginç kamera Xiaomi telefonlar ile sınırlı kalmayabilir!
İlginç kamera Xiaomi telefonlar ile sınırlı kalmayabilir!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tahminler yanıldı: Pinterest 2020'nin en iyi sosyal medya şirketi oldu!
Bu yılın en iyi sosyal medyası farklı bir isim çıktı!
Döner telefon LG Wing ön siparişe açılıyor! İşte şaşkınlığa uğratan fiyatı
Uçağa benzeyen telefon satışa açılıyor!
Apple geliştiriciler için iOS 14.2 Beta 2'yi yayınladı! İşte gelen yenilikler
Apple yeni güncellemesi için ikinci adımı attı!
Elon Musk koronavirüs aşısı olmayacak
Ünlü isimden koronavirüs aşısı açıklaması!
23 milyon dolarlık uzay tuvaleti ISS'e gitmeye hazırlanıyor!
23 milyon dolarlık uzay tuvaleti ISS'e gitmeye hazırlanıyor!
Xiaomi Mi Athleisure Shoes: Xiaomi şimdi de spor ayakkabı üretti!
Xiaomi'nin yeni tanıttığı ürünü görünce çok şaşıracaksınız!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.