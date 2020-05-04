Xiaomi telefonlar için endişelendiren güvenlik iddiası!

Xiaomi telefonlar özellikle fiyat/performans konusunda iyi bir grafik çiziyorlar. Bu durum tüketicilerin de Xiaomi markalı akıllı telefonlara yönelmesine yol açıyor. Ancak Güvenlik araştırmacısı Gabi Cirlig'in elde ettiği bulgulara göre her şey fiyat/performans değil. Zira, Cirlig Xiaomi telefonların çok önemli bir noktasına değiniyor; O da güvenlik.

XİAOMİ KULLANICILARINI İZLİYOR İDDİASI

Gabi Cirlig'in iddialarına göre Xiaomi telefonlar kullanıcılarını adım adım izliyor. Cirlig, bu çıkarımı ise kullandığı Redmi Note 8 akıllı telefona dayandırıyor. Zira, anlatılana göre Gabi Cirlig kullandığı Redmi Note 8'in üzerinde incelemelerde bulundu ve akıllı telefonun kullanım alışkanlıklarını kaydettiğini, daha sonra ise bu verileri Singapur ve Rusya'da bulunan sunuculara gönderdiğini keşfetti. Üstelik bunu keşfeden tek kişi Cirlig de değil.

XİAOMİ Mİ BROWSER VERİ Mİ TOPLUYOR?

Bir başka güvenlik araştırmacısı, Xiaomi'nin 15 milyondan fazla indirilen resmi internet tarayıcısı Mi Browser'da ve Mint Browser'da endişen veren bir davranış gördü. Araştırmacı Mi Browser'ın gizli modda bile kullanım bilgisi topladığını öne sürdü. Araştırmacı Andrew Tierney'e göre veriler şifrelense de bunların şifresi kolayca çözülebiliyor ve içindeki bilgiler okunabiliyor. İddialar karşısında yapacağı her açıklama daha da önem arz eden Xiaomi, sessizliğini ise Forbes'e konuşarak bozdu.