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Xiaomi telefonlar için endişelendiren güvenlik iddiası!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.05.2020 10:55 | Son Güncelleme

Güvenlik araştırmacısı Gabi Cirlig, Xiaomi telefon sahiplerini endişelendirecek bir iddiada bulundu. Cirlig, Xiaomi telefonların 'Mi Browser' tarayıcısının hiç de masum olmadığını söyledi. Xiaomi ise yaptığı açıklama ile tartışmayı başka bir boyuta taşıdı.

Xiaomi telefonlar için endişelendiren güvenlik iddiası!

Xiaomi telefonlar özellikle fiyat/performans konusunda iyi bir grafik çiziyorlar. Bu durum tüketicilerin de Xiaomi markalı akıllı telefonlara yönelmesine yol açıyor. Ancak Güvenlik araştırmacısı Gabi Cirlig'in elde ettiği bulgulara göre her şey fiyat/performans değil. Zira, Cirlig Xiaomi telefonların çok önemli bir noktasına değiniyor; O da güvenlik.

XİAOMİ KULLANICILARINI İZLİYOR İDDİASI

Gabi Cirlig'in iddialarına göre Xiaomi telefonlar kullanıcılarını adım adım izliyor. Cirlig, bu çıkarımı ise kullandığı Redmi Note 8 akıllı telefona dayandırıyor. Zira, anlatılana göre Gabi Cirlig kullandığı Redmi Note 8'in üzerinde incelemelerde bulundu ve akıllı telefonun kullanım alışkanlıklarını kaydettiğini, daha sonra ise bu verileri Singapur ve Rusya'da bulunan sunuculara gönderdiğini keşfetti. Üstelik bunu keşfeden tek kişi Cirlig de değil.

XİAOMİ Mİ BROWSER VERİ Mİ TOPLUYOR?

Bir başka güvenlik araştırmacısı, Xiaomi'nin 15 milyondan fazla indirilen resmi internet tarayıcısı Mi Browser'da ve Mint Browser'da endişen veren bir davranış gördü. Araştırmacı Mi Browser'ın gizli modda bile kullanım bilgisi topladığını öne sürdü. Araştırmacı Andrew Tierney'e göre veriler şifrelense de bunların şifresi kolayca çözülebiliyor ve içindeki bilgiler okunabiliyor. İddialar karşısında yapacağı her açıklama daha da önem arz eden Xiaomi, sessizliğini ise Forbes'e konuşarak bozdu.

XİAOMİ İDDİALARI KABUL ETTİ ANCAK...

Xiaomi, toplanan verilerin isimlerle ilişkilendirilmediğini söyleyerek veri topladığını kabul etti. Yani alınan bilgiler anonim olarak Xiaomi'ye iletiyor. Xiaomi'nin açıklaması ise bununla sınırlı değil. Xiaomi kullanıcıların kendi rızası ile tarayıcı geçmişini paylaşmaya izin verdiklerini söylüyor. Fakat şirkete göre iddiaların aksine gizli modda tüm bunların hiçbiri yapılmıyor. Xiaomi bunu kanıtlamak için bir ekran görüntüsü bile paylaşmış durumda.

mi browser xiaomi

Bu ekran görüntüsünde Xiaomi, gelen verilerin anonim yani random olarak tutulduğunu kanıtlıyor. Fakat güvenlik araştırmacılarına göre Xiaomi'nin açıklamaları yine de tatmin edici değil.

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