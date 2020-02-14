Xiaomi telefonlarda bu yöntem ile reklamları engelleyebilirsiniz

Xiaomi’nin telefonlarında ön yüklü olarak gelen bu reklam gösterme özelliğini kapatmak aslında çok kolay. Bu haberimizde Xiaomi telefonlarında reklamları güvenli bir şekilde nasıl kapatacağınızı anlatıyoruz.

Öncelikle MSA olarak isimlendirilen servisi devre dışı bırakmamız gerekiyor. MSA kapatmak için; Ayarlar>Şifreler & Güvenlik>Yetkilendirme & geri alma bölümüne gidip, MSA’yı devre dışı bırakmanız gerekiyor. Bu ayar MIUI 11’de bu şekilde. Diğer MIUI sürümlerinde farklı bölümde olabilir.

MSA kapatmak ile iş bitmiyor. Şimdi gelelim Xiaomi’nin tümleşik uygulamalarına. Örneğimizi Güvenlik uygulaması üzerinden verelim. Güvenlik uygulamasını açın. Sağ üst bölümdeki Ayarlar seçeneğine tıklayın. En altta yer alan Öneriler bölümünden “Tavsiye Alın” seçeneğini kapatın.

Xiaomi genelde Reklam yerine Tavsiye adını kullanmayı seviyor. Bu yüzden Xiaomi’nin tüm uygulamalarından Tavsiye Alın özelliğini kapatmanız gerekiyor. Bu seçeneği kapattığınızda Xiaomi size yasal olarak reklam gösteremiyor.

Uygulayacağınız bu işlemlerin root gerektirmediğini ve sistemde herhangi bir soruna neden olmayacağını belirtelim. Ancak yine de sistemde sorunlar yaşarsanız sadece MSA’yı tekrardan aktif edebilirsiniz.

Realme 5i inceleme! Realme’nin yeni gözdesi Türkiye’de!

