Ücretsiz hizmetlerde reklam görmeye alıştık. Facebook, Instagram, Twitter ve benzeri sosyal ağlar bu tarz hizmetlere güzel birer örnek. Ancak parasını ödeyip satın aldığımız bir telefonun menüsünde reklam görürsek ne düşünürüz? Bugünlerde telefon sektöründe bu tarz bir iddia dolaşıyor. İddianın muhatabı ise kısa süre önce Türkiye'de de faaliyet göstermeye başlayan Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi.
Xiaomi telefonlarında reklam gösteriliyor
Sosyal paylaşım ağı Reddit'teki bir kullanıcının ortaya attığı iddiaya göre Xiaomi marka bir telefonun menülerinde dolaşırken karşısına reklam çıktı. Kullanıcı, bu sorunla son yazılım güncellemesinden sonra karşılaşmış ve kullandığı süre boyunca MIUI yazılımın hemen her yerinde reklam bulunduğunu görmüş. Konuyla ilgili açıklama yapan Xiaomi ise bazı ucuz akıllı telefonlarında reklam gösterdiğini kabul etti. Firmadan yapılan açıklama ise şöyle:
Reklamlar, şirketin iş modelinin anahtar bileşeni olan Xiaomi’nin Internet hizmetlerinin bir parçası olarak devam etmekteydi ve devam edecek. Aynı zamanda, reklamları kapatma seçenekleri sunarak ve reklamların nerede ve ne zaman görüneceğini ayarlamak da dahil olmak üzre reklamlara olan yaklaşımlarımızı geliştirerek kullanıcı deneyimini idame ettireceğiz. Felsefemiz reklamların dikkat çekici olmaması ve kullanıcıların her zaman daha az öneri alma seçeneğine sahip olması gerektiği yönünde.
Pahalı modellerde reklam yok
Xiaomi'nin akıllı telefonlarında gösterilen reklamlar, elbette tüm modellerinde bulunmuyor. Firma özellikle bütçe dostu olan akıllı telefonlarında böylesi bir yönteme başvuran marka, reklamın iş modellerinden biri olduğunu iddia ediyor. Ancak açıklamad reklam kapatma seçeneğinin olduğu belirtilmesine rağmen Reddit kullanıcısı bunu yaptığı halde reklamları görmeye devam ettiğini belirtiyor.
Xiaomi böyle bir şey yapıyor olsa bile en azından kullanıcısına haber vermesi iyi olurdu diye düşünüyoruz. Siz de bu konuyla ilgili görüşlerinizi aşağıda bulunan yorumlar bölümüne yazabilirsiniz.
Kaynak: Teknolojioku
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