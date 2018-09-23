Ücretsiz hizmetlerde reklam görmeye alıştık. Facebook, Instagram, Twitter ve benzeri sosyal ağlar bu tarz hizmetlere güzel birer örnek. Ancak parasını ödeyip satın aldığımız bir telefonun menüsünde reklam görürsek ne düşünürüz? Bugünlerde telefon sektöründe bu tarz bir iddia dolaşıyor. İddianın muhatabı ise kısa süre önce Türkiye'de de faaliyet göstermeye başlayan Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi.

Xiaomi telefonlarında reklam gösteriliyor



Sosyal paylaşım ağı Reddit'teki bir kullanıcının ortaya attığı iddiaya göre Xiaomi marka bir telefonun menülerinde dolaşırken karşısına reklam çıktı. Kullanıcı, bu sorunla son yazılım güncellemesinden sonra karşılaşmış ve kullandığı süre boyunca MIUI yazılımın hemen her yerinde reklam bulunduğunu görmüş. Konuyla ilgili açıklama yapan Xiaomi ise bazı ucuz akıllı telefonlarında reklam gösterdiğini kabul etti. Firmadan yapılan açıklama ise şöyle:

Reklamlar, şirketin iş modelinin anahtar bileşeni olan Xiaomi’nin Internet hizmetlerinin bir parçası olarak devam etmekteydi ve devam edecek. Aynı zamanda, reklamları kapatma seçenekleri sunarak ve reklamların nerede ve ne zaman görüneceğini ayarlamak da dahil olmak üzre reklamlara olan yaklaşımlarımızı geliştirerek kullanıcı deneyimini idame ettireceğiz. Felsefemiz reklamların dikkat çekici olmaması ve kullanıcıların her zaman daha az öneri alma seçeneğine sahip olması gerektiği yönünde.