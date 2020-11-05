Xiaomi teleskopik lens teknolojisi ile telefon kameralarını değiştirebilir

Akıllı telefon kameraları için her firma farklı teknolojiler üzerine yoğunlaşmış durumda. Kimisi daha iyi yakınlaştırma performansı sunmak için, kimi ise en iyi gece fotoğrafını sunmak için kapalı kapılar ardında çalışmalar gerçekleştiriyor. Xiaomi akıllı telefon kameraları için yeni teknolojiler geliştiren firmalardan sadece biri. Akıllı telefon kamera sayılarının birer ikişer arttığı günümüzde firma şimdi ise Xiaomi teleskopik lens teknolojisi ile çıkageldi.

XİAOMİ TELESKOPİK LENS TEKNOLOJİSİ NELER YAPIYOR?

Xiaomi teleskopik lens teknolojisini resmi Weibo hesabından paylaştı ve yeni teknolojilerin detaylarını duyurdu. Günümüzdeki birçok akıllı telefona nazaran tek bir arka kamera kurulumunu benimseyen Xiaomi teleskopik lens teknolojisi, yapılan açıklamalara göre tıpkı bir dönemin çok kullanılan dijital fotoğraf makineleri gibi fiziksel yakınlaşma ve uzaklaştırma yapabiliyor. Bunun için kamera lensi dışarıya açılıyor ve tekrar eski konumuna geri dönüyor. Bu sayede netlik de istenildiği şekilde değiştirilebiliyor. Dediğimiz gibi teknoloji tıpkı dijital fotoğraf makinesi lensine benziyor.