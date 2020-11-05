Xiaomi teleskopik lens teknolojisi ile telefon kameralarını değiştirebilir

Akıllı telefon kameraları için her firma farklı teknolojiler üzerine yoğunlaşmış durumda. Kimisi daha iyi yakınlaştırma performansı sunmak için, kimi ise en iyi gece fotoğrafını sunmak için kapalı kapılar ardında çalışmalar gerçekleştiriyor. Xiaomi akıllı telefon kameraları için yeni teknolojiler geliştiren firmalardan sadece biri. Akıllı telefon kamera sayılarının birer ikişer arttığı günümüzde firma şimdi ise Xiaomi teleskopik lens teknolojisi ile çıkageldi.
Xiaomi teleskopik lens teknolojisini resmi Weibo hesabından paylaştı ve yeni teknolojilerin detaylarını duyurdu. Günümüzdeki birçok akıllı telefona nazaran tek bir arka kamera kurulumunu benimseyen Xiaomi teleskopik lens teknolojisi, yapılan açıklamalara göre tıpkı bir dönemin çok kullanılan dijital fotoğraf makineleri gibi fiziksel yakınlaşma ve uzaklaştırma yapabiliyor. Bunun için kamera lensi dışarıya açılıyor ve tekrar eski konumuna geri dönüyor. Bu sayede netlik de istenildiği şekilde değiştirilebiliyor. Dediğimiz gibi teknoloji tıpkı dijital fotoğraf makinesi lensine benziyor.
Xiaomi'nin söylediğine göre yeni teknoloji ile birlikte sensöre gelen ışık yüzde 300, netlik ise yüzde 20 artıyor. Ayrıca kamerada yüzde 20'ye kadar netlik performansı sunan bir optik görüntü sabitleyici de (OIS) mevcut.
Ancak Xiaomi'nin tanıtımını geliştirdiği teleskopik lens teknolojisinin ne zaman kullanıma sunulacağı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Ancak bilinen şu ki artık Xiaomi'nin böyle bir lense sahip akıllı telefon üretme ihtimali hiç olmadığı kadar çok yüksek.
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