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  4. Xiaomi Türkiye açıkladı: Xiaomi Mi 10T Lite Türkiye'ye geliyor!

Xiaomi Türkiye açıkladı: Xiaomi Mi 10T Lite Türkiye'ye geliyor!

21.01.2021 15:47 | Son Güncelleme:
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Xiaomi Türkiye açıkladı: Xiaomi Mi 10T Lite Türkiye'ye geliyor!

Xiaomi Mi 10T Lite için Türkiye müjdesi resmen verildi. Xiaomi Türkiye, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile 5G'li ve Snapdragon 750G işlemcili Xiaomi Mi 10T Lite'ın Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Peki Xiaomi Mi 10T Lite özellikleri ile neler sunuyor?

Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro Türkiye'deki kullanıcılarla 2020 yılı bitmeden buluşmuştu. Özellikle Mi 10T Pro fiyatı ile ülkemizde satılan en uygun fiyatlı Android amiral gemisi akıllı telefonlardan biri olmuştu. Fakat Mi 10T ailesinin Xiaomi Mi 10T Lite adında bütçe dostu bir üyesi daha vardı. Xiaomi Türkiye Mi 10T ve Mi 10T Pro'nun ardından görünüşe bakılırsa Mi 10T Lite'ı da Türkiye'ye getirme kararı aldı.

Xiaomi Mi 10T Lite özellikleri

XİAOMİ Mİ 10T LİTE ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mi 10T Lite özellikleri arasında 6.67 inç büyüklüğünde Full HD çözünürlüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekran var. Gorilla Glass 5 ile korunan ekranın altında Snapdragon 750G işlemcisi ve 6 GB RAM bulunuyor. Bu teknik özelliklere 64 GB ve 128 GB dahili depolama alanı seçeneği eşlik ediyor. 5G desteği olan telefon, 33W hızlı şarj destekli 4820 mAh değerinde olan bir pilden besleniyor. Mi 10T Lite'ın arka tarafında 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Ön tarafta ise 16 MP'lik bir selfie kamerası mevcut.

Mi 10T Lite'ın fiyatı için yapılan paylaşımda herhangi bir bilgi bulunmazken, telefonun çok yakında satışta olacağı ifadesine yer verildi.

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