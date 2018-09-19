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Xiaomi, Türkiye’deki Mi Store’unu sonunda açtı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.09.2018 09:14 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Vadi İstanbul’da açılan Mi Store Türkiye, fiyatlarıyla ziyaretçilerini adeta şoka soktu. İşte detaylar.

Xiaomi, Türkiye’deki Mi Store’unu sonunda açtı

Son dönemde oldukça popüler bir marka haline gelen Xiaomi, global pazardaki ağını genişletme üzerine önemli adımlar atıyor. Nitekim Çinli üreticinin genişleme planları arasında Türkiye’de mevcut.

Aslına bakılırsa Xiaomi ürünleri ülkemizde çok uzun bir süreden beri zaten satılmakta. 3. parti ihracatçılar, belli başlı Xiaomi modellerini getirterek kendi güvenceleri altında kullanıcılara sunuyorlardı.

Türkiye’de Xiaomi ürünlerine olan ilgiyi fark eden Çinli üretici, Evofone aracılığıyla ülkemizdeki ilk Mi Store’u açtı. Peki Mi Store Türkiye gerçek anlamda beklentileri karşılayabildi mi?

Hani Xiaomi demek ucuzluk demekti?

Öncelikle şunu kabul etmemiz gerekiyor. Xiaomi’nin bu kadar kısa süre içerisinde, bu kadar popüler olmasının temel nedeni, üst segment modellerini piyasa ortalamasının çok altına satmasıydı.

Samsung, Apple, LG, Sony, HTC gibi isimler amiral gemisi modelleri için 800 – 900 dolar talep ederken, Xiaomi hemen hemen aynı kalibredeki modelleri için 400 – 500 dolarlık etiket fiyatı belirliyordu.

Hal böyle olunca Xiaomi’nin global pazarda tutunması fazla uzun sürmedi. Aynı şekilde 3. parti ithalatçılar sayesinde, Xiaomi modelleri ülkemizde de bir anda yayıldı.

Nitekim bizlerde diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi sadece Xiaomi ürünlerinin satıldığı Mi Store’ların açılmasını istiyorduk. Amacımız Xiaomi ürünlerini ithalatçı fiyatından da ucuza satın alabilmekti.

Neyse ki geçtiğimiz gün Mi Store Türkiye kapılarını açtı. Peki bizler Xiaomi ürünerini ucuza alabildik mi? İşte bu nokta tam bir hayal kırıklığı.

Mi Store mu Apple Store mu belli değil

Vadi İstanbul’da kapılarını açan Mi Store Türkiye önünde muazzam bir kalabalık vardı. Xiaomi Türkiye Facebook sayfası üzerinden açılışa özel, aldığınız ilk ürün için %15, ikinci için %20, ve üçüncü için %30 indirim vaat etti. İlk yüz müşteriye Mi band 2, sonraki yüz müşteriye 10000mAh Mi Powerbank, ayrıca ilk 800 şanslı müşteriye sürpriz hediyeler vereceğini duyurdu.

Haliyle bu duyurudan sonra Mi Store Türkiye önündeki kalabalık daha da arttı. Çünkü Xiaomi Mi 8 gibi bir model ithalatçı garantili olarak 3800 TL’den satılıyordu. Genel beklenti Xiaomi’nin kendi mağazasında bu ürünü 3500TL’nin de altına satacağı yönündeydi. Bir de işin içerisinde yüzde 15 indirim girdimi Mi 8 neredeyse 3000TL’ye gelecekti.

Fakat Mi Store Türkiye’ye girenler adeta şok oldu. 3. parti ithalatçıların 3800TL’ye sattığı telefon Mi Store’da 5400TL’ye satılıyordu. Telefonun indirimli hali bile, ithalatçıların sattığı fiyattan çok daha pahalıydı.

Üstelik sadece telefonlarda değil. Tüm ürünlerde muazzam bir fiyat farkı söz konusuydu. Sonuç olarak pek çok hayalle gelen müşteri, Mi Store Türkiye’den eli boş bir şekilde ayrıldı.

Xiaomi, Apple sendromuna mı tutuldu?

Az önce de belirttiğimiz üzere, Xiaomi ürünlerinin bu kadar popüler olmasını sağlayan şey ucuz olmaları. Lakin Avrupa’da 500 dolara sattığın telefonu sen Türkiye’de kalkarda 900 dolara satmaya çalışırsan o iş yürümez.

Tamam dolar kuru şu aralar hayli yüksek. Telefonlardan yüzde 25 ÖTV, yüzde 18 KDV ve yüzde 6 da TRT payı alınıyor. Fakat bunların hiç biri Avrupa’da vergiler dahil 500 dolara verdiğin telefonu, Türkiye’de 5000 küsür liraya satmanı açıklamaz.

Xiaomi Türkiye’nin acilen kendisine çeki düzen verip, özüne dönmesi lazım. Lakin bu fiyatlarla Türkiye’de iş yapmaları çok zor. Özellikle de aynı ürünleri getirtip satan 3. parti ithalatçılar varken.

Bu noktada Evofone’a da önemli iş düşüyor. Muhtemelen Xiaomi’nin Türkiye fiyatlarını bu şirketin yetkilileri belirledi. Lakin el insaf. İnternet çağında yaşıyoruz. Kimse saf, cahil değil. Basit bir şekilde Google’da aratıp, emsal modellerin kaç TL’den satıldığını görebiliyoruz. Xiaomi markasına bu şekilde zarar vermenin pek de anlamı yok.

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Anahtar Kelimeler:
Mi Store Türkiye Xiaomi

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