Xiaomi ve Oppo'dan sonra Vivo da Türkiye'ye geliyor!

Çinli üreticilerin son zamanlardaki gözde ülkesi Türkiye. Fiyat/Performans odaklı akıllı telefonlarını Türkiye'ye getiren üreticilerden anlaşıldığı kadarıyla tüketiciler de memnun. Bu anlamda tüketicilerin genelde aklında kalan üç farklı marka var. Bunlar; Huawei, Xiaomi ve Realme. Fakat çok yakın bir zamanda bu üç markaya yeni bir isim daha katılıyor. O isim, Oppo ile kardeş şirket olan ve 2020'nin son çeyreğinde Dünyanın en büyük altıncı akıllı telefon markası olarak listelenen Vivo.

VİVO TÜRKİYE'YE GELİYOR

Vivo, Türkiye'ye giriş yapıyor. Yurt dışında faaliyet gösteren ve ülkemizde resmi yollarla satış yapmayan Vivo, söylenilenlere göre Türkiye'de ofis açmaya karar verdi. Gelecek hafta bir tanıtım toplantısı düzenlemeyi planlayan Vivo, Eylül ayında ise akıllı telefonlarını Türkiye pazarında satışa sunmayı sunacak. Vivo Türkiye resmi Instagram hesabı ise Instagram tarafından doğrulanmış bir şekilde bekletiliyor. Fakat hesap şimdilik gizli tutuluyor. Hesabın tanıtım ile birlikte faaliyete geçmesi muhtemel.

HANGİ VİVO TELEFONLAR TÜRKİYE'YE GELECEK?

Vivo'nun ürün gamında Vivo X50 5G ve X50 Pro 5G gibi güncel modeller yer alıyor. Türkiye'de hangi telefonların satışa çıkacağı ise henüz bilinmiyor.

