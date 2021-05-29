Xiaomi vs ABD savaşı Huawei gibi olmayacak

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi olarak bilinen Xiaomi tüm dünyada aktif bir şekilde çalışıyor. Türkiye gibi ülkelerde fabrika açma çalışmalarına devam eden bu şirket, araştırma ve geliştirme açısından da boş durmuyor. Kısacası sektördeki iddialı yerini korumaya devam ediyor.

Bütün bunlar karşısında boş durmayan ABD küresel çapta şirketi yere serecek bazı kararlar almıştı. Mesela firmanın kara listeye alınması en önemli gündem maddelerinden bir tanesi oldu. Ancak kısa bir süre sonra bundan vazgeçtiler.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz dönemlerde Xiaomi şirketi ABD tarafından sert engellerle karşı karşıya kalmıştı. Özellikle Donald Trump bu konuda çok ısrarcı oldu. Hiçbir ABD markası bu firmaya ürün vermedi.

Yaşanan bu gelişmelerin sonucunda Huawei neredeyse iflasın eşiğine geldi. Kendi işletim sistemini kursa bile ABD yasaklardan vazgeçmedi. Şimdi ise Xiaomi konusunda endişe hakim. Açık bir şekilde Xiaomi ile ilgili komünist Çin askeri şirketi denilmiyor. Ancak firmanın çok yakın bir gözlem altında olduğunu söyleyebiliriz.