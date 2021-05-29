HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Xiaomi vs ABD savaşı Huawei gibi olmayacak

Xiaomi vs ABD savaşı Huawei gibi olmayacak

29.05.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi vs ABD savaşı uzun bir süredir gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Özellikle son dönemlerde ABD olumlu bir hava estirse bile yine de kafalarda bazı soru işaretleri var.

Xiaomi vs ABD savaşı Huawei gibi olmayacak

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi olarak bilinen Xiaomi tüm dünyada aktif bir şekilde çalışıyor. Türkiye gibi ülkelerde fabrika açma çalışmalarına devam eden bu şirket, araştırma ve geliştirme açısından da boş durmuyor. Kısacası sektördeki iddialı yerini korumaya devam ediyor.

Bütün bunlar karşısında boş durmayan ABD küresel çapta şirketi yere serecek bazı kararlar almıştı. Mesela firmanın kara listeye alınması en önemli gündem maddelerinden bir tanesi oldu. Ancak kısa bir süre sonra bundan vazgeçtiler.
Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz dönemlerde Xiaomi şirketi ABD tarafından sert engellerle karşı karşıya kalmıştı. Özellikle Donald Trump bu konuda çok ısrarcı oldu. Hiçbir ABD markası bu firmaya ürün vermedi.

Yaşanan bu gelişmelerin sonucunda Huawei neredeyse iflasın eşiğine geldi. Kendi işletim sistemini kursa bile ABD yasaklardan vazgeçmedi. Şimdi ise Xiaomi konusunda endişe hakim. Açık bir şekilde Xiaomi ile ilgili komünist Çin askeri şirketi denilmiyor. Ancak firmanın çok yakın bir gözlem altında olduğunu söyleyebiliriz.

ABD Çin markalarının büyük bir çoğunluğuna karşı çalışmalarını devam ettiriyor. Onlara göre Çin hükümeti fazlasıyla güçlü ve bu durum şirketler üzerinden kontrol sağlamasına neden oluyor. Özellikle 5G gibi ekipmanlarda Çin hükümetinin etkili olmaması isteniyor. Peki sizce Xiaomi ile ilgili ABD yasakları getirilmeli mi?

Yeni koronavirüs testi hemen sonuç veriyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Üreticiler hedeflerini düşürmek zorunda kaldıÜreticiler hedeflerini düşürmek zorunda kaldı
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...
Anahtar Kelimeler:
Huawei Xiaomi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran olay! Yaşlı adamın boğazını kestiler

Kan donduran olay! Yaşlı adamın boğazını kestiler

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kocaelispor, kalecisi Bayram'ın gol yemesini istedi

Kocaelispor, kalecisi Bayram'ın gol yemesini istedi

Songül Karlı yine yapacağını yaptı

Songül Karlı yine yapacağını yaptı

Türkiye'den Avusturyalı bakana tepki: Bu iddialar kabul edilemez

Türkiye'den Avusturyalı bakana tepki: Bu iddialar kabul edilemez

ABD askerleri Bulgaristan'da yanlışlıkla fabrika bastı

ABD askerleri Bulgaristan'da yanlışlıkla fabrika bastı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

27 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

27 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Oğlu itiraf etti: Babam kadının kollarını satırla koparmış!

Oğlu itiraf etti: Babam kadının kollarını satırla koparmış!

Sağlık çalışanı mektup bırakarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim

Sağlık çalışanı mektup bırakarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim

Sedat Peker hakkında yakalama kararı!

Sedat Peker hakkında yakalama kararı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.