Xiaomi Watch Color ile karşımıza çıktı

İsminden de anlayabileceğiniz gibi renkli bir yapıda olan bu akıllı saat 1.39 inç büyüklüğünde yuvarlak bir ekran ile geliyor.Bu ekranın çözünürlüğü ise 454 x 454 olarak belirlenmiş durumda. Akıllı saatte, kalp ritmi ölçme, ivmeölçer ve barometre gibi sensörler yar alıyor. 3 Ocak 2020 tarihinde satışa sunulacak olan Xiaomi’nin akıllı saati hakkında şimdilik maalesef ki bilinenler bu kadar.

Çinli teknoloji devi akıllı saati hakkında daha fazla detayı 2020’nin ilk ışıklarında paylaşacak. Yine tüm sensörler açıkken dolu dolu 3-4 gün kullanım süresi sunması beklenen bu akıllı saatin 200 dolar bandında olacağını düşünüyoruz. Hem Android hem de iOS işletim sistemleri ile çalışacak olan Watch Color, kişiselleştirme açısından Apple Watch’a yakın bir deneyim sunacak gibi görünüyor. Uygun fiyata akıllı saat çözümü arıyorsanız bu akıllı saati beklemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz.

Xiaomi’nin Amazfit GTR ürününe çok benzeyen bu akıllı saat renkli kayışları ile çok ilgi çekecek gibi görünüyor. Bu kayışların yine 8-9 dolardan başlayan fiyatlar ile ayrı ayrı satılacağını da belirtelim.

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