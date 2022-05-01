Xiaomi'ye Hindistan şoku... Milyonlarca dolarına el koydular

Hindistan, Çinli teknoloji şirketi Xiaomi’nin 725 milyon dolarına el koydu. Konuya ilişkin Hindistan İcra Müdürlüğü tarafından sosyal medya paylaşımı yapıldı. Paylaşımda, döviz yasalarını ihlal etmesi iddiasıyla Xiaomi’nin 725 milyon dolarına el konulduğu duyuruldu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, el koyma kararı şubatta yasa dışı havale endişeleri üzerine başlatılan soruşturmanın ardından geldi.

Soruşturmada akıllı telefon üreticisinin telif ödemeleri adı altında üç yabancı merkezli kuruluşa 725 milyon dolar aktardığı belirtildi.

XIAOMI'DEN AÇIKLAMA

Yerel basına açıklama yapan şirket ise telif hakkı ödemelerinin ve beyanlarının yasal ve doğru olduğunu iddia ederek, yanlış anlaşılmaları düzeltmek için hükümetle yakın çalışma konusunda kararlı olduğunu bildirdi.

Hindistan, Çin ile yaşadığı sınır çatışmaları nedeniyle 2020’de Çin'e ait 100'den fazla mobil uygulamayı yasaklamıştı. (AA)

