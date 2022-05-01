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Xiaomi'ye Hindistan şoku... Milyonlarca dolarına el koydular

01.05.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mi serisi telefonlarıyla tanınan Xiaomi için Hindistan'dan şoke eden bir karar çıktı. Hindistan, yasa dışı havale yaparak ülkenin döviz kurallarını çiğnediği gerekçesiyle Çinli akıllı telefon devi Xiaomi’ye ait 725 milyon dolara el koydu.

Xiaomi'ye Hindistan şoku... Milyonlarca dolarına el koydular

Hindistan, Çinli teknoloji şirketi Xiaomi’nin 725 milyon dolarına el koydu. Konuya ilişkin Hindistan İcra Müdürlüğü tarafından sosyal medya paylaşımı yapıldı. Paylaşımda, döviz yasalarını ihlal etmesi iddiasıyla Xiaomi’nin 725 milyon dolarına el konulduğu duyuruldu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, el koyma kararı şubatta yasa dışı havale endişeleri üzerine başlatılan soruşturmanın ardından geldi.

Xiaomi

Soruşturmada akıllı telefon üreticisinin telif ödemeleri adı altında üç yabancı merkezli kuruluşa 725 milyon dolar aktardığı belirtildi.

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XIAOMI'DEN AÇIKLAMA

Yerel basına açıklama yapan şirket ise telif hakkı ödemelerinin ve beyanlarının yasal ve doğru olduğunu iddia ederek, yanlış anlaşılmaları düzeltmek için hükümetle yakın çalışma konusunda kararlı olduğunu bildirdi.

Hindistan, Çin ile yaşadığı sınır çatışmaları nedeniyle 2020’de Çin'e ait 100'den fazla mobil uygulamayı yasaklamıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin akıllı telefon Xiaomi Hindistan
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