Xiaomi yeni bir cephe açtı

Çinli akıllı telefon markalarının hızla yükseldiği şu dönemde, yıldızı parlayan firmalardan birisi de Xiaomi oldu. Fiyat/performans ürünleriyle beğeni toplayan şirket, pazarda da dördüncülük koltuğuna oturmayı başardı. Şimdi ise bambaşka bir alanda çalışmalar yürütüyor.

Android kullanıcılarına yeni bir alternatif ekleyecek olan Mint Browser, “hafif” yapısıyla ön plana çıkıyor. 10 MB‘lık program boyutu, veri tasarrufu özelliği gibi detaylarıyla Mint Browser, daha çok tarayıcıların “Lite” versiyonlarına rakip olarak geliyor diyebiliriz. Buna karşın tarayıcıda; sesli arama, çoklu sekmeler, gizli sekme, okuma mobdu gibi beklenebilecek her türlü özelliğe de yer verilmiş.

Testlerde de iyi sonuçlar vermeyi başaran web tarayıcı, düşük donanım gereksinimli uygulama arayanlar için iyi bir alternatif oluşturacak gibi gözüküyor. Bu bağlamda alt seviye veya eski telefon kullananlar daha stabil bir kullanım için Mint Browser’ı deneyebilirler. Uygulama, halihazırda Google Play Store‘da yayınlanmış vaziyette.

Turkcell internet paylaşımı için ekstra ücret istiyor

