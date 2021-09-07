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Xiaomi yeni cihazlarını tanıtacağı bir lansman düzenleyecek

07.09.2021 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel etkinlikte duyurulması beklenen ürünlerden biri de Xiaomi Mi Pad 5 / Pad 5 tabletin o gün tanıtılacağına dair henüz bir onay yokken, internete yüklenen bir kutu açma videosu sayesinde yeni tabletin gerçekten de küresel bir çıkış yapacağını doğrulayabiliriz.

Xiaomi yeni cihazlarını tanıtacağı bir lansman düzenleyecek

Video, Belarus mağazası NSV.by tarafından Instagram’a yüklendi . Mağaza ayrıca sosyal medya platformunda Mi Pad 5’in ön sipariş için hazır olduğunu söyleyen bir gönderi yayınladı.

Xiaomiui tarafından Twitter’da yeniden yayınlanan videoda, Xiaomi Mi Pad 5 ‘in tıpkı Çin versiyonu gibi beyaz bir kutu içinde geleceğini görüyoruz. Ancak bu kutu, birlikte verilen şarj cihazı ve USB kablosu gibi aksesuarlar sayesinde Çin’de satılandan önemli ölçüde daha kalındır.

Tabletin üstündeki film, WQHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, dörtlü hoparlör, Snapdragon 860 işlemci ve çift hücreli 8720mAh pil gibi birkaç özelliği gösteriyor. Video ayrıca Mi Pad 5’in global versiyonunun beyaz ve siyah renk seçenekleriyle satışa sunulacağını gösteriyor.

Mağaza, tablete 479 dolar fiyat etiketi belirlemiş durumda ve bu size 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip varyantı getiriyor. Bu, Çin’deki 310 dolar fiyat etiketinden önemli ölçüde yüksektir. Resmi fiyatın daha düşük olup olmayacağını bilmek için küresel lansmana kadar beklememiz gerekecek. Aynı şekilde tabletin ücreti pazardan pazara da değişiklik gösterebilir.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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