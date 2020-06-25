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Xiaomi yeni kamera patenti konusunda kafalar karışık

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.06.2020 10:23 | Son Güncelleme

Akıllı telefonlar günümüzün en büyük rekabet içeren sektörü olarak görülüyor ve Xiaomi dönebilen yeni kamera patenti bunu daha ileriye taşıyacak.

Xiaomi yeni kamera patenti konusunda kafalar karışık

Apple, Huawei ve Samsung gibi devlerin at koşturduğu bu sektör sürekli olarak yenilenmek zorunda. Herhangi bir şirket yenilik yapmazsa, bir süre sonra sürekli geriye düşmeye başlayacaktır. Bunun farkında olan Xiaomi çığır açacak bir tasarım değişikliği yaptı.

Şirketin üretmeyi planladığı yeni akıllı telefonlarda, kameralar biraz daha farklı bir dizilime sahip olacak. Normal şartlarda ön kamera küçük bir delik ile kullanıcılara sunuluyor. Ancak yeni patente göre ön kamera ve arka kamera ortak olacak. Böylece kamera tasarrufu sağlamakla birlikte aynı zamanda, hoş bir tasarım ortaya çıkacak.

XİAOMİ'NİN KAMERALARI TAM TUR DÖNECEK

Ekran gövde oranını %100’e yakın bir seviyeye çekmek isteyen şirket, bunun için 360 derece dönebilen kameralar tasarladı. Arka tarafta yer alan kamerayı çevirdiğinizde, ön kamera haline gelebilecek. Böylece hem ekran gövde oranı bozulmayacak hem de arka kamera daha işlevsel bir konuma yükselecek. Bugüne kadar hiçbir akıllı telefon şirketi bu veya buna benzer bir tasarım ortaya atmamıştı.

Telefonunuzu yatay veya dikey şekilde çevirmenize gerek bırakmayan bu yeni patent ile birlikte, akıllı telefon sektöründe büyük bir yenilik yaşanması bekleniyor. Fakat Xiaomi bunu hayata geçirir mi geçirmez mi henüz net bir bilgi yok. Fakat yeni projelere ağırlık verdiğini biliyoruz. Sizce böyle bir tasarım, şirketin akıllı telefonlarına olan talebi artırır mı?

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