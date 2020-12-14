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Xiaomi yeni Redmi modelinin resmi tanıtım tarihini açıkladı

14.12.2020 08:57 | Son Güncelleme:
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Xiaomi yeni Redmi modelinin resmi tanıtım tarihini açıkladı

Xiaomi’nin yeni Redmi modeli için geri sayım başladı. Çinli üretici Redmi 9 Power’ın tanıtım tarihini açıkladı.

Redmi 9 Power genel hatlarıyla serinin öncü modeli Redmi Note 9 4G'yi andırıyor. Telefonun en büyük farkı ise sahip olduğu 6000 mAh’lık devasa bataryası.

REDMİ 9 POWER MUHTEMEL ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Redmi 9 Power’da Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 662 yonga seti bulunuyor. Bu yonga seti 4GB RAM ile desteklenmiş durumda. 128 ve 256GB’lık dahili depolama seçeneklerinin yer aldığı telefonda 6.53 inç büyüklüğünde IPS LCD ekran yer alıyor. Bu ekranın maksimum parlaklık değeri ise 400 nits.

Yüzde 83.4’lük ekran gövde oranına sahip olan Redmi 9 Power’da Corning Gorilla Glass 3 teknolojisine de yer verilmiş bu sayede telefon dışarıdan gelen darbelere karşı hayli dayanıklı. Telefonun arka yüzünde 48 MP, f/1.8, 26mm (geniş), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultra geniş), 1/4.0″, 1.12µm, 2 MP, f/2.4, (derinlik) özelliklerinde 3’lü kamera modülü bulunuyor. Bu 3’lü kameraya ön yüzde 8MP’lik geniş açılı kamera eşlik ediyor.

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Kutudan ilk çıktığında MIUI 12 destekli Android 10 ile çalışacak olan telefonun 17 Aralık’ta resmiyet kazanması bekleniyor. Muhtemelen telefonun fiyatı da bu tarihte netlik kazanacaktır.

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