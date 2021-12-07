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Xiaomi, yeni yıl için hedefini zirve olarak açıkladı

07.12.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı telefon pazarındaki önemli isimlerden biri olan Xiaomi, önümüzdeki yıl müşteri kitlesini daha da genişletmek istiyor gibi görünüyor.

Xiaomi, yeni yıl için hedefini zirve olarak açıkladı

Bilindiği üzere halihazırda pazar liderliğini Samsung sürdürüyor. Aslında bu durum uzun yıllardan beridir değişmedi. Nitekim yakın gelecekte de pek değişecek gibi görünmüyor.

Keza son zamanda yapılan araştırmalar Samsung’un 2022 ve 2023’ü de zirvede tamamlayacağını gösteriyor. Hatta 2022’de Apple’ın ucuz SE modeliyle ikinci sıraya tırmanacağı da öngörülüyor.

Fakat Xiaomi bu araştırma raporlarına katılmıyor. Çünkü Çinli üretici önümüzdeki süreçte zirveye çıkacağından emin.

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Halihazırda Asya ve Avrupa pazarını önemli oranda domine etmeyi başaran Xiaomi, ABD pazarında ise Samsung’un hayli gerisinde. Çinli üretici bir şekilde ABD’deki satışlarını da arttırmayı başarırsa kendisine fırsat yaratabilir.

ABD'DE APPLE VE SAMSUNG ETKİSİ

Elbette Xiaomi’nin ABD pazarındaki satışlarını arttırması çok kolay olmayacak. Çünkü bu pazar Apple ve Samsung tarafından çembere alınmış durumda. Ayrıca ABD vatandaşlarının Çinli markalara karşı mesafeli olduğu gerçeğini de unutmamak gerekiyor.

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Bu açıdan bakıldığında Xiaomi’nin ABD pazarındaki işinin kolay olmadığını söyleyebiliriz. Elbette neler olacağını zamanla göreceğiz. Şunu da dipnot olarak hatırlatalım. Xiaomi 2021’i 2. sırada tamamladı. Yani en çok telefon satan 2. şirket oldu.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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