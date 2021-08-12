Xiaomi yetkilisinden çok ilginç Mi Mix 4 açıklaması!

Xiaomi Mi Mix 4 10 Ağustos'ta kamuoyunun karşısına çıktı ve ekran altı kamera teknolojisini kullanan ilk Xiaomi akıllı telefonu oldu. Telefon ayrıca Snapdragon 888+ işlemcisi ile de dikkatleri çekti. Fakat hiçbir özelliği, ekran altı kamerası kadar dikkat çekmedi. 20 MP'lik bir kamerayı telefonunun ekranının altına yerleştiren Xiaomi, böylece tam ekran deneyimi sunmayı başardı. Ancak Mi Mix 4 ile çekilen ilk selfie'ler, telefonun selfie performansının çentiğe sahip telefonlar kadar güçlü olmadığını ortaya çıkardı. Xiaomi'nin üst düzey yetkililerinden biri olan William Lu ise Weibo'da Mi Mix 4'ün ekran altı kamerası için çok ilginç bir açıklamada bulundu. Lu'nun açıklamaları, adeta "Çok kaliteli selfie'ler için Mi Mix 4 almayın" dercesine.

ENDİŞE DUYUYORSANIZ TERCİHİNİZ MI MIX 4 OLMASIN

William Lu, Weibo'da Lu, özellikle selfie'lerin kalitesinden endişe duyanların, ekran deliğine sahip bir telefon satın almalarını tavsiye etti. Yani Mi Mix 4 değil. Bu tavsiye oldukça ilginç görünüyor.

Ancak Lu'nun çok kaliteli selfie çekmeye ihtiyacı olmayan ve tam ekran deneyimi isteyenlere önerisi ise yine Mi Mix 4 oldu.

