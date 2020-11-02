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Xiaomi yüz tanıma özelliğini kullanan Smart Door Lock Pro'yu duyurdu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.11.2020 16:53 | Son Güncelleme

Xiaomi Smart Door Lock Pro, Xiaomi Smart Life Weibo hesabının paylaşımıyla resmileşti. Xiaomi'nin yüz tanıma özelliğini kullanacağı görülen akıllı kapı kilidi Smart Door Lock Pro'nun tanıtım tarihi için ise biraz beklemek gerekiyor. İşte Xiaomi Smart Door Lock Pro'nun detayları.

Xiaomi yüz tanıma özelliğini kullanan Smart Door Lock Pro'yu duyurdu

Xiaomi akıllı telefon üreten bir şirket olarak bilinse de, firma genelde birçok alanda faaliyet gösteriyor. Hatta Xiaomi markalı tükenmez kalem, Xiaomi markalı tornavida takımı bile piyasada bulunuyor. Çinli firmanın ürettiği ürünler arasında dikkat çeken bir ürün daha var; O da akıllı kapı kilitleri. 2 yılı aşkın bir süredir akıllı kapı kilidi üreten Xiaomi, şimdi ise yeni bir ürün ile karşımıza çıkıyor; Xiaomi Smart Door Lock Pro ile.

XİAOMİ SMART DOOR LOCK PRO WEİBO'DA GÖRÜNDÜ

Xiaomi Smart Door Lock Pro, Xiaomi'nin resmi Weibo hesaplarından biri olan Xiaomi Smart Life'ın paylaştığı posterle ortaya çıktı. Paylaşılan gönderiye ve posteriye bakıldığında ise bunun bir kapı kilidi olduğunu anlamamak pek mümkün değil. Ancak dikkat çeken bazı ögeler mevcut. Örneğin; Zil tuşu bulunan Smart Door Lock Pro'nun Face ID benzeri bir tarama yaptığı görülüyor. Yani anlaşıldığı kadarıyla bu akıllı kapı kilidi, adının hakkını vererek yüz tanıma özelliği sunuyor ve böylece kapınızı çalan kişiyi yüzünden tanıyor. Tabi bunun posterden anlaşıldığı kadarıyla olduğu kısmının altını çizelim. Zira resmi bir bilgilendirme bulunmuyor.

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XİAOMİ SMART DOOR LOCK PRO TANITIM TARİHİ NE ZAMAN?

Xiaomi Smart Door Lock Pro'nun tanıtım tarihi için Xiaomi resmi hesabı tek bir tarihi işaret ediyor; O da 4 Kasım. Yani yüz tanıma sistemine sahip olduğu tahmin edilen akıllı kapı kilidi ile tanışmak için önümüzde birkaç gün var.

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