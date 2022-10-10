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xinput1_3 dll hatası nedir, neden olur? xinput1_3 dll hatası çözümü nasıl yapılır?

10.10.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her bilgisayar kullanıcısı, günlük kullanım sırasında farklı nedenlerden kaynaklanan ve sıklıkla kolay çözümlere sahip hatalar ile karşılaşmaktadır. Farklı alanlarda çalışan her uygulama, xinput1_3 dll gibi bir hata verebilmektedir. xinput1_3 dll hatası nedir, neden olur ve nasıl çözülür?

xinput1_3 dll hatası nedir, neden olur? xinput1_3 dll hatası çözümü nasıl yapılır?

İçindekiler

  • xinput1_3 dll hatası nedir?
  • xinput1_3 dll hatası çözümü nedir?

xinput1_3 dll hatası, kullanılan her programdan dolayı karşınıza çıkabilecek bir sorun olduğu için endişe yaratabilir. Sorunun çözümü fazlasıyla önemlidir ancak korkulması gereken bir hata olmadığı bilinmelidir. Birkaç kısa adım izlenerek uzun sürelere ihtiyaç duyulmadan bu hatanın giderilmesi mümkündür.

xinput1_3 dll hatası nedir?

Dosyaların uzantıları, programlar ve özellikleri hakkında bilgi alınmasına yardımcı olur. Sonda bulunan dll uzantısı, dynamic link library anlamına gelir. Dynamic link library, direkt olarak programların çalışmalarını etkiler. Kısaca her programın dll uzantılı dosyalar sayesinde çalıştığı da söylenebilir.

xinput1_3 dll hatası neden olur?

Bir bilgisayarda bu hata ile karşılaşılması, eksik dosyaların varlığına işaret eder. Normal olmayan bir yol ile silinmiş olan dosyalar nedeni ile kullanıcılar bu tür sorunlar ile karşı karşıya kalabilir.

Öte yandan bilgisayarların kurulumları esnasında karşılaşılan elektrik kesintileri gibi durumlar, kurulumun yarıda kesilmesine ve dolayısı ile bu sorun ile karşılaşılmasına zemin hazırlar.

xinput1_3 dll hatası çözümü nedir?

Bu hatanın toplamda üç tane çözüm yolu bulunur. İlk olarak eksikliği olan dosyanın ayrı bir şekilde indirilmesi gerekmektedir. 64 ve 32 bit bilgisayarlarda farklı yöntemler kullanılır. Çözüm yolları arasında sıklıkla tercih edilen yöntem şu şekildedir:

  • 64 bit olan bilgisayarlar için indirilmiş olan dosya zip dosyası olarak geçiyor ise sıkıştırılmış dosyalar açıldıktan sonra yapılması gereken tek şey xinput1_3 dll dosyası nereye atılır sorusunun cevabını bulmaktır. Bu dosyayı C:\Windows\SysWOW64 içine atmak sorunun çözülmesine yardımcı olmaktadır.
  • 32 bit olan bilgisayarlarda ise yine sıkıştırılmış dosyaların açılması ve xinput1_3 dll dosyasının C:\Windows\System32 içerisine aktarılması gerekmektedir.
    İşlem tamamlandıktan sonra aktarılmak istenen dosya için aynı adda bir dosyanın bulunduğu uyarısı alınsa bile ‘hedefteki dosyayı değiştir’ butonuna tıklayıp dosyayı değiştirmeniz gerekir.

Eğer bu hata, PES gibi oyunları oynarken karşınıza çıkıyor ise en etkili yöntem bilgisayarınızda bulunan DirectX programınızı kaldırıp en güncel halini tekrar kurmaktır.

DirectX sürümünün güncellenmesi de hatanın ortadan kalkmasını sağlamıyor ise değerlendirmeye alınması gereken son yöntem bilgisayarınızı sıfırlamaktır. Format atıldıktan sonra eksik dosya hatası olarak da adlandırılan xinput1_3 dll sorunu tamamen ortadan kalkacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
bilgisayar hata windows
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