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Xperia 1 II için Android 11 güncellemesi müjdesi

02.12.2020 09:48 | Son Güncelleme:
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Xperia 1 II için Android 11 güncellemesi müjdesi

Xperia 1 II için Android 11 güncellemesinin ne zaman yayınlanacağı açıklandı. Bakalım Sony güncellemeyi ne zaman yayınlayacak?

Bu yılın eylül ayında Google, Android 11’in tam teşekküllü sürümünü bir dizi iyileştirme ve yeni kullanıcı arayüzü özellikleri ile yayınlamıştı. Piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra, Android telefon üreticileri güncellemeyi ne zaman sunacağını açıklamıştı. Bu firmalar arasında Xiaomi, OnePlus, Samsung, LG ve Huawei gibi firmalar yer alıyordu. Ancak Sony bugüne kadar sessizliğini korudu. Japon teknoloji devi Xperia 1 II için Android 11 güncellemesinin müjdesini ise sonunda verdi.

Sony’nin Android 11 güncellemesine uygun ilk telefonu Xperia 1 II olacak. Bu telefon, Sony tarafından bu yıl piyasaya sürülen ilk amiral gemisi ve aynı zamanda şirketin ilk 5G cihazı olma konumunda. Şirkete göre amiral gemisi bu model aralık ayı içerisinde Android 11 güncellemesi ile tanışacak.

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Sony ayrıca Xperia 5 II ve Xperia 10 II’nin de Android 11 güncellemesiyle geleceğini açıkladı. Bu güncelleme, Ocak 2021’in sonlarına denk geliyor. Orijinal Xperia 1 ve Xperia 5, merakla beklenen güncellemeyi Şubat 2021’in sonlarına doğru alacak.

Aralık 2020

  • Sony Xperia 1 II
    Ocak 2021
  • Sony Xperia 5 II ve Xperia 10 II
    Şubat 2021
  • Sony Xperia 5 ve Xperia 10

Sony'nin Xperia dış görünümünü diğer Android üreticiler gibi büyük ölçüde özelleştirilmediğini belirtelim. Aslında, şirket AOSP’ye çok yakın bir Android yapı sunuyor. Ancak bir dizi özel Xperia uygulaması ve özelliği kullanıcılara sunuluyor. Bu nedenle, yerel Android 11 özelliklerinin çoğunun bu telefonda olacağını düşünüyoruz.

XPERİA 1 II TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  • 6.5 inç büyüklüğünde 1644×3840 çözünürlüğünde 4K OLED HDR ekran (100% DCI-P3, Motion Blur ve X1 destekli)
  • Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti
  • Adreno 650 GPU grafik birimi
  • 8 GB RAM
  • 256 GB dahili depolama birimi (microSD kart ile 1 TB’a kadar hafıza arttırımı)
  • Android 10 işletim sistemi
  • 12 Megapiksel f/1.7 diyafram + 12 Megapiksel f/2.2 diyafram ultra geniş açılı lens + 12 Megapiksel f/2.4 diyafram telefoto lens 2 kat optik zoom + 3D iToF sensör
  • 8 Megapiksel f/2.0 diyaframlı ön kamera
  • 3.5mm kulaklık girişi
  • Stereo hoparlör (Dolby Atmos)
  • Parmak izi okuyucusu
  • IP68 su geçirmez sertifikası
  • 5G / 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz) 2 x 2 MIMO, Bluetooth 5.1, GPS/ GLONASS, NFC, USB 3.1 Type-C
  • 21W hızlı şarj destekli 4.000 mAh kapasiteli batarya
  • Boyutlar: 166 × 72 × 7.9mm
  • Ağırlık: 181 gram

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