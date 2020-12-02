Xperia 1 II için Android 11 güncellemesi müjdesi

Bu yılın eylül ayında Google, Android 11’in tam teşekküllü sürümünü bir dizi iyileştirme ve yeni kullanıcı arayüzü özellikleri ile yayınlamıştı. Piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra, Android telefon üreticileri güncellemeyi ne zaman sunacağını açıklamıştı. Bu firmalar arasında Xiaomi, OnePlus, Samsung, LG ve Huawei gibi firmalar yer alıyordu. Ancak Sony bugüne kadar sessizliğini korudu. Japon teknoloji devi Xperia 1 II için Android 11 güncellemesinin müjdesini ise sonunda verdi.

Sony’nin Android 11 güncellemesine uygun ilk telefonu Xperia 1 II olacak. Bu telefon, Sony tarafından bu yıl piyasaya sürülen ilk amiral gemisi ve aynı zamanda şirketin ilk 5G cihazı olma konumunda. Şirkete göre amiral gemisi bu model aralık ayı içerisinde Android 11 güncellemesi ile tanışacak.

Sony ayrıca Xperia 5 II ve Xperia 10 II’nin de Android 11 güncellemesiyle geleceğini açıkladı. Bu güncelleme, Ocak 2021’in sonlarına denk geliyor. Orijinal Xperia 1 ve Xperia 5, merakla beklenen güncellemeyi Şubat 2021’in sonlarına doğru alacak.