Xperia 1 II modeli, DxOMark’ın ses testinde resmen çakıldı

Telefonların kameralarını inceleyen DxOMark ekibi geçtiğimiz aylarda sesleri de incelemeye başlamıştı. Bugün ise DxOMark ekibi Sony’nin yeni amiral gemisi modelini masaya yatırdı.

DxOMark’ın ses testinden ortalama 57 puan alan telefon, ses konusunda ortalama bir deneyim sunmaktan öteye geçemiyor. Oynatmadan 53 puan ve kayıttan 69 puan alan telefon Sony için resmen bir hayal kırıklığı. Ses ve görüntüleme teknolojilerinde yıllardır rakipsiz olan Sony ‘nin, çok güvendiği telefonunda bu puanı alması maalesef ki şok etkisi yarattı diyebiliriz.

Tını bölümünden 55, dinamik bölümünde 56 ve sarmal ses bölümden ise 47 puan alan telefon yine de kayıt tarafında ortalamanın bir tık üstü performans sergiliyor diyebiliriz. Bakalım ilerleyen günlerde DxOMark ekibi telefonun kamerasını inceleyip kaç puan verecek?

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