Xperia 1 II'nin bir büyüğü: Sony Xperia 10 II tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Sony Mobil Dünya Kongresi'nin (MWC) iptalinin ardından gerçekleştirdiği etkinliğinde Sony Xperia 1 I'in ardından Sony Xperia 10 II'yi de tanıttı. Gelin uzun ekran tasarımıyla dikkat çeken Sony Xperia 10 II'ye yakından bakalım.

SONY XPERİA 10 II ÖZELLİKLERİ

Sony Xperia 10 II, Sony Xperia 1 II'ye nazaran daha zayıf donanıma sahip. Bir amiral gemisi olmayan Sony Xperia 10 II, bu yüzden işlemci tarafında Qualcomm Snapdragon 665 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemciye ek olarak Sony Xperia 10 II, 4GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı sunuyor. Sony Xperia 10 II'nin ekranı ise gerçekten dikkat çekiyor. Zira bu ekran 21:9 oranında ve 6 inçlik bir büyüklüğe sahip. Tıpkı Xperia L9'da olduğu gibi damla çentiğe sahip olan telefon, belirli kolaylıklara da imkan veriyor. Örneğin Sony Xperia 10 II, sinematik ekranında aynı anda iki uygulamayı üst üste çalıştırabiliyor. Böylece kullanıcılarına daha kolay bir çoklu kullanım vadediyor.

Sony Xperia 10 II'nin kamera tarafında ise arkada üç, önde bir adet olmak üzere toplam 4 kamera bizleri karşılıyor. Cihazın arkasındaki 3 kamera sırasıyla 12 MP geniş açılı + 8 MP ultra geniş açılı + 8 MP telefoto olarak görev yapıyor. Sony Xperia 10 II, sahip olduğu yetenekleri sayesinde 4K video kaydı gerçekleştirebiliyor. Sony Xperia 10 II'nin ön kamerası ise 8 MP. Akıllı telefon tüm bu işlemleri gerçekleştirebilmek için ise 3.600 mAh'lik bataryasından güç alıyor.