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Xperia 1 II'nin bir büyüğü: Sony Xperia 10 II tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.02.2020 12:21 | Son Güncelleme

Sony, Xperia 1 II'nin ardından Sony Xperia 10 II'nin de tanıtımını yaptı. Sony Xperia 1 II'ye nazaran daha büyük bir ekran ile gelen Sony Xperia 10 II sinematik ekranıyla enteresan bir deneyim sunmayı hedefliyor. İşte sony Xperia 10 II özellikleri ve fiyatı

Xperia 1 II'nin bir büyüğü: Sony Xperia 10 II tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Sony Mobil Dünya Kongresi'nin (MWC) iptalinin ardından gerçekleştirdiği etkinliğinde Sony Xperia 1 I'in ardından Sony Xperia 10 II'yi de tanıttı. Gelin uzun ekran tasarımıyla dikkat çeken Sony Xperia 10 II'ye yakından bakalım.

SONY XPERİA 10 II ÖZELLİKLERİ

Sony Xperia 10 II, Sony Xperia 1 II'ye nazaran daha zayıf donanıma sahip. Bir amiral gemisi olmayan Sony Xperia 10 II, bu yüzden işlemci tarafında Qualcomm Snapdragon 665 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemciye ek olarak Sony Xperia 10 II, 4GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı sunuyor. Sony Xperia 10 II'nin ekranı ise gerçekten dikkat çekiyor. Zira bu ekran 21:9 oranında ve 6 inçlik bir büyüklüğe sahip. Tıpkı Xperia L9'da olduğu gibi damla çentiğe sahip olan telefon, belirli kolaylıklara da imkan veriyor. Örneğin Sony Xperia 10 II, sinematik ekranında aynı anda iki uygulamayı üst üste çalıştırabiliyor. Böylece kullanıcılarına daha kolay bir çoklu kullanım vadediyor.

Sony Xperia 10 II

Sony Xperia 10 II'nin kamera tarafında ise arkada üç, önde bir adet olmak üzere toplam 4 kamera bizleri karşılıyor. Cihazın arkasındaki 3 kamera sırasıyla 12 MP geniş açılı + 8 MP ultra geniş açılı + 8 MP telefoto olarak görev yapıyor. Sony Xperia 10 II, sahip olduğu yetenekleri sayesinde 4K video kaydı gerçekleştirebiliyor. Sony Xperia 10 II'nin ön kamerası ise 8 MP. Akıllı telefon tüm bu işlemleri gerçekleştirebilmek için ise 3.600 mAh'lik bataryasından güç alıyor.

SONY XPERİA 10 II ÇIKIŞ TARİHİ

Sony Xperia 10 II, Sony tarafından aktarılan bilgilere göre Sony Xperia 1 II'ye nazaran daha erken satışa çıkacak. Telefonun önümüzdeki aylarda satışa çıkması muhtemel. Fiyat bilgisi ise henüz yok.

Sony Xperia 10 II Teknik Özellikler

  • 6 inç büyüklüğünde damla çentikli OLED Ekran (21:9 sinematik ekran)
  • Qualcomm Snapdragon 665 işlemci
  • 4GB RAM
  • 128GB dahili depolama
  • PDAF destekli 12 MP geniş açılı + 8 MP ultra geniş açılı + 8 MP telefoto üç arka kamera
  • 8 MP ön kamera
  • 3.600 mAh batarya
  • Android 10
  • IP65 / IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık
  • Corning Gorilla Glass 6
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