Xperia 1 II yeni bir güncelleme ile eksikliğini ortadan kaldırdı

Photo Pro modundayken RAW görüntüler elde edebiliyorsunuz ve bunlar otomatik olarak telefonun dahili depolama kısmına kaydediliyor. microSD seçimi yapılamıyor.

75MB büyüklüğündeki güncellemenin kameralara bir getirisi daha var. Ön kamera ile görüntülü görüşme yaparken artık görüntü kalitesinin daha iyi olduğu vurgulanıyor.

Öte yandan, hâlâ can sıkan bir detay var. Uygun fiyatlı telefonlardan amiral gemisi modellere kadar pek çok akıllı telefonda gece çekim modu bulunurken Sony’nin Xperia 1 II ‘sinde bu mod mevcut değil.

PEKİ RAW NEDİR?

Kısaca belirtmek gerekirse RAW, işlenmemiş, doğal görüntünün kendisidir diyebiliriz. Diğer fotoğraf formatlarına kıyasla daha fazla yer kaplayan RAW görseller, ışık dengesinden netlik unsurlarına kadar pek çok konuda daha iyi sonuçlar verir ve hem arşivlemek hem de yıllar sonrasında üzerlerinde düzenleme yapabilmek için uygun seçenektir.

Xperia 1 II: Sony’nin Zeiss ile iş birliği yaparak ortaya çıkardığı kamera telefon

6.5 inç OLED ekran ve Qualcomm’un Snapdragon 865 çipsetiyle gelen telefon, toplamda 5 kameraya sahip. Sony, bu ürünü için kamera tarafında Zeiss ile birlikte çalışarak ortaya etkileyici sonuçlar çıkarmayı hedefledi.

Ürünün arka tarafında 12+12+12+0.3MP’den oluşan dörtlü kamera, ön tarafında da 8MP selfie kamera yer alıyor.

Telefon, 4K 60FPS’de HDR video kayıtları gerçekleştirebiliyor.

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