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Xperia XA3 Ultra fiyatı beklenenin üzerinde

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.12.2018 10:04 | Son Güncelleme

Sony’nin önümüzdeki dönemde gerçekleşecek olan CES 2019’da tanıtmayı planladığı Xperia XA3 Ultra hakkında bazı yeni detaylar ortaya çıktı.

Xperia XA3 Ultra fiyatı beklenenin üzerinde

Şu anda teknoloji dünyası Ocak ayında gerçekleşecek olan CES 2019’a odaklanmış durumda. Pek çok yeni teknolojinin tanıtılacağı CES’te Sony’de orta segmente hitap eden bazı modellerini kullanıcıların beğenisine sunacak. Bu modellerden birisi de Xperia XA3 Ultra.

Sızıntı dünyasının güvenilir isimlerinden biri olan Evan Blass geçtiğimiz günlerde Xperia XA3 Ultra’ya ait bir görseli takipçileriyle paylaşmıştı. Blass tarafından paylaşılan görselde XA3 Ultra’nın oldukça farklı bir görünüme sahip olduğu dikkat çekmişti.

Görünen o ki XA3’te değişen tek şey telefonun tasarımı değil. Zira ortaya çıkan bazı yeni bilgilere göre, Xperia XA3 Ultra fiyatı 595 dolardan başlayacak. Hatırlanacağı üzere XA2 Ultra’nın fiyatı ilk çıktığında 514 dolar olarak açıklanmıştı. Yani arada nereden baksanız 80 dolarlık bir fark mevcut. Bu orta segment için hayli büyük bir zam diyebiliriz.

Şimdilik Sony’nin bu fiyat farkını karşılayacak bir donanıma imza atıp atmayacağı bilinmiyor. Son söylentilere göre XA3 Ultra Snapdragon 660 ya da 670 ile gelebilir. Ayrıca RAM tarafında da 4GB ve 6GB’lık versiyonların olacağı söyleniyor. Kutudan ilk çıktığında Android 9 ile çalışacak olan telefonun 18:9’luk 6.5 inçlik ekranla geleceğini de belirtelim.

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Sony akıllı telefon

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