Xperia XA3 ve XA3 Ultra ne zaman çıkacak?

Akıllı telefon sektörünün köklü isimlerinden biri olan Sony, CES 2019 öncesinde bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Bu Japon teknoloji devinin CES 2019’da bir ya da birkaç akıllı telefon tanıtacağını gösteriyor.

Malum, Sony bu tarz etkinlikleri boş geçmeyi sevmeyen bir şirket. Geçmişe de baktığımızda Sony’nin CES kapsamında orta segment, MWC ve IFA kapsamında da üst segment modelleri tanıttığına şahit olmuştuk. Nitekim bu sene de değişen pek fazla birşey olmayacak gibi görünüyor.

Geçtiğimiz hafta Sony’nin Xperia XA3 ve XA3 Ultra modelleri üzerinde çalıştığı hakkında bazı dedikodulara tanık olmuştuk. Görünen o ki Japon teknoloji devi orta segmentteki yeni modellerini 7 Ocak’ta düzenleyeceği basın toplantısıyla tanıtacak. Muhtemelen tanıtılan modeller CES 2019 boyunca kullanıcıların deneyimine sunulacaktır.

Sony’nin Xpeira XA3 ve XA3 Ultra haricinde giriş segmentine hitap eden Xperia L3 modelini de CES kapsamında tanıtması bekleniyor.

Elbette tüm bunların şimdilik bir söylentiden ibaret olduğunu da unutmamak gerekiyor. Belki Sony büyük bir sürprize imza atarak yeni amiral gemisi modelini CES’te tanıtabilir. Tabi ki bu son derece düşük bir ihtimal.

Bu arada bahse konu üç modelin 4G LTE destekli olduğunu ve en geç Şubat ayının ortasına kadar satışa sunulacağını da dip not olarak belirtelim. En azından son söylentiler bu yönde.

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