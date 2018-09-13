Xperia XZ3 alın, Black Ops 4’e bedava sahip olun

Son dönemde akıllı telefon promosyonu olarak oyunların kullanılmasına alıştık diyebiliriz. Keza son olarak Samsung, Epic Games ile yaptığı anlaşma sayesinde Fortnite’ı belirli bir süreliğine Galaxy S ve Note serisi için özel olarak kullanıma sunmuştu. Şimdi de benzer bir kampanya Sony’den geldi. Sony, geçtiğimiz IFA etkinliğinde tanıttığı yeni amiral gemisi modelini ön siparişle satın alanlara Call of Duty Black Ops 4 hediye edeceğini duyurdu.

Sony’nin Black Ops 4 kampanyası şimdilik yalnızca Avrupa’da geçerli. Yani Avrupa üzerinden Xperia XZ3’ü ön sipariş ile satın alanlar, Black Ops 4’ün PS4 sürümüne ücretsiz olarak sahip olacaklar. Elbette burada şöyle bir sıkıntı söz konusu. XZ3, Avrupa’da 5 Ekim itibariyle gönderilmeye başlanacak. Black Ops 4 ise 12 Ekim itibariyle satışa sunulacak. Yani XZ3’ü ön siparişle satın alanlara oyunun fiziksel kopyası verilmeyecek. Bunun yerine dijital kopya için bir kod verilecek.

Bu arada Xperia XZ3’ün ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz kesinlik kazanmış değil. Malum, son dönemde Sony Mobile’ın Türkiye pazarından çıkacağına dair bazı dedikodular mevcut. Eğer bu dedikodular doğruysa XZ3’ün ülkemizde satılması pek de muhtemel görünmüyor.

Apple ürünleri yüzde yüz zamlanabilir!



