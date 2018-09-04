Xperia XZ3 fiyatı belli oldu!

Akıllı telefon sektörünün tökezleyen yıldızlarından biri olan Sony, kalitesini yepyeni bir cihaz ile hatırlatmak için kolları sıvamış durumda.

Şimdiye kadar sunulan en güçlü işlemci Snapdragon 845 yonga seti ile karşımıza çıkacak olan Sony, Xperia XZ3 ile güçlü rakiplerine karşı dimdik bir şekilde ayakta duruyor. Adreno 630 grafik işlemcisiyle gelecek olan Xperia XZ3, 4 GB’lık RAM’i ve 64 GB’lık dahili hafızası ile Avrupa’da erken satış opsiyonu ile sunulacak.

Amazon Almanya’da ön siparişe açılan Xperia XZ3, çift SIM yuvasıyla geldiği gibi bu SIM yuvalarından biri istendiği takdirde MicroSD kart için de kullanılabilecek.

Xperia XZ3'ün ön sipariş fiyatı belli oldu!

Gorilla Glass 5 ile kaplı olan cihaz, 19 megapiksellik arka kamerasının yanı sıra selfie tutkunları için de, 13 megapiksellik bir ön kamerayla karşımıza çıkacak.

18:9 görüntü formatını temel alan cihaz, 2880 x 1140 çözünürlükteki 6 inçlik ekranını P-OLED teknolojisiyle şekillendiriyor. Kulaklık girişi yerine USB Tip-C bağlantı noktasını tercih eden Sony, 3.300 mAh'lik bataryası ile 24 Eylül’de ön sipariş veren kullanıcıların eline ulaşmış olacak.

Toplamda 4 farklı renk seçeneği ile piyasaya sunulacak telefon, kutusundan Android Pie 9 ile çıkacak ve 927 dolarlık iddialı bir ön sipariş fiyatına sahip olacak.

Kaynak: Teknoloji

