Japon teknoloji firması Sony, merakla beklenen yeni amiral gemisi Xperia XZ3'ü Berlin’de düzenlenen IFA 2018’de tanıttı.

Dün sizlere internete sızan fotoğrafları ve söylentileri aktarmıştık. Sony'nin yakında yeni bir akıllı telefon tanıtmayı planladığı zaten ortada olan bir şeydi. Şirket beklendiği gibi Berlin'deki IFA 2018 etkinliğinde Xperia XZ3 amiral gemisini duyurdu.

Sony, önemli ölçüde yuvarlatılmış kenarlar ile farklı bir yöne sapmış gibi duruyor. Xperia XZ3, 6 inç QHD+ HDR OLED ekrana sahip. Japon teknoloji devi bu ekrana mobil cihazlar için gelişmiş X-Reality motoruyla birlikte BRAVIA OLED TV teknolojisini de eklemiş durumda.

Qualcomm Snapdragon 845'dan gücünü alan Xperia XZ3, 4 GB RAM ile karşımıza çıkacak. Ayrıca microSD kart desteği ile 512 GB'a kadar yükseltilebilen 64 GB UFS dahili depolama alanına sahip olan cihaz, Exmor RS bellek yığılı sensör, öngörülü hibrit otomatik odaklama ve f/2.0 diyaframı olan 19 megapiksellik Motion Eye kamera ile geliyor.

Sony'nin son amiral gemisi Xperia XZ3 tanıtıldı!