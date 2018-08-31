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Xperia XZ3 tanıtıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.08.2018 15:41 | Son Güncelleme

Sony, merakla beklenen yeni amiral gemisi Xperia XZ3'ü Berlin’de düzenlenen IFA 2018’de tanıttı.

Xperia XZ3 tanıtıldı!

Japon teknoloji firması Sony, merakla beklenen yeni amiral gemisi Xperia XZ3'ü Berlin’de düzenlenen IFA 2018’de tanıttı.

Dün sizlere internete sızan fotoğrafları ve söylentileri aktarmıştık. Sony'nin yakında yeni bir akıllı telefon tanıtmayı planladığı zaten ortada olan bir şeydi. Şirket beklendiği gibi Berlin'deki IFA 2018 etkinliğinde Xperia XZ3 amiral gemisini duyurdu.

Sony, önemli ölçüde yuvarlatılmış kenarlar ile farklı bir yöne sapmış gibi duruyor. Xperia XZ3, 6 inç QHD+ HDR OLED ekrana sahip. Japon teknoloji devi bu ekrana mobil cihazlar için gelişmiş X-Reality motoruyla birlikte BRAVIA OLED TV teknolojisini de eklemiş durumda.

Qualcomm Snapdragon 845'dan gücünü alan Xperia XZ3, 4 GB RAM ile karşımıza çıkacak. Ayrıca microSD kart desteği ile 512 GB'a kadar yükseltilebilen 64 GB UFS dahili depolama alanına sahip olan cihaz, Exmor RS bellek yığılı sensör, öngörülü hibrit otomatik odaklama ve f/2.0 diyaframı olan 19 megapiksellik Motion Eye kamera ile geliyor.
Sony'nin son amiral gemisi Xperia XZ3 tanıtıldı!

4K HDR video kaydı ve 960 fps ağır çekim yapabilen cihaz, ön tarafında f/1.9 diyafram açıklığı olan ve geniş açılı lense sahip 13 megapiksellik bir kamera taşıyor. Xperia XZ3'te Quick Charge 3.0 destekli 3.330 mAh'lik bir pil yer alıyor. Kutudan Android 9 Pie işletim sistemi ile çıkacak olan cihaz böylelikle en son Android sürümünü çalıştıran sayılı telefonlar arasında yerini almış durumda.

Tüm özellikler bununla da sınırlı değil. Xperia XZ3, şimdiye kadar bir Sony telefonda gördüğümüz en yüksek sesli hoparlörler olduğu iddia edilen S-Force Front Surround Sound stereo hoparlörlerle birlikte geliyor. Sony kendisini aşmış anlayacağınız üzere.

Sony Xperia X3, Eylül ayının bitimiyle satışa sunulacak. Toplamda 5 farklı renk seçeneği ile gelecek olan telefonun fiyatı ise 900 dolar olarak açıklandı.

Kaynak: Teknolojioku

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Xperia XZ3 Sony

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