Xperia XZ4 sızdırıldı

Akıllı telefon pazarında yaptığı hamleler ile pek başarılı olamayan Sony’nin, bu pazardan çekileceği söyleniyordu. Ancak Sony, yoluna 2019 yılında Xperia XZ4 ile devam edeceğini açıkladı. Tam ekran tasarımına Xperia XZ3 ile bile geçiş yapmayan Sony, bu ısrarını XZ4 ile devam ettirecek gibi görünüyor.

Ekran konusunda sahip teknolojilerin değerini bilmeyen Sony, Xperia XZ4 ile yine oldukça kaba tasarıma sahip bir model ortaya koyacak. Ekran kasa oranını bir türlü yükseltemeyen firma, kamera konusunda ders almış gibi görünüyor.

Bugün yayınlanan Xperia XZ4 render görsellerinde telefonda üçlü kamera kurulumunun yer alacağı görünüyor. Gücünü Snapdragon 8510 yonga seti ve 4 GB RAM‘den alması beklenen Xperia XZ4, artık eskimiye yüz tutmuş tasarımından dolayı çok eleştirilebilir.

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