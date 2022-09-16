HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Y﻿ılın Astronomi Fotoğrafı: Bir daha görülemeyecek kuyruklu yıldızın fotoğrafı ödülü aldı

Y﻿ılın Astronomi Fotoğrafı: Bir daha görülemeyecek kuyruklu yıldızın fotoğrafı ödülü aldı

16.09.2022 04:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyadan bir daha görülemeyecek bir kuyruklu yıldızın fotoğrafı, Yılın Astronomi Fotoğrafı ödülüne layık görüldü.

Y﻿ılın Astronomi Fotoğrafı: Bir daha görülemeyecek kuyruklu yıldızın fotoğrafı ödülü aldı

Leonard Kuyruklu Yıldızı 2021 yılında tespit edildikten sonra kısa süre sonra Dünya yakınından geçiş yaptı.

Şu anda ise Güneş Sistemi dışına çıkmış durumda.

Birinci olan fotoğrafı çeken Avusturyalı Gerald Rhemann, kuyruklu yıldızın kuyruğunun ayrıldığı ana şahit olmayı beklemediğini söyledi.

BBC’ye konuşan Rhemann, “Bu fotoğrafçılık kariyerimin zirvesi, bunu çektiğim çok mutluyum” dedi.

Birinci olan kare, Namibya’daki bir gözlemevinde 2021 Noel günü çekildi.

Gökbilimci Ed Bloomer, fotoğrafı “bugüne dek çekilmiş en en iyi kuyruklu yıldız fotoğraflarından biri” olarak tanımladı.

Şimdiye kadarki en önemli gelişmelerden biri! NASA, Mars'ta organik madde bulduŞimdiye kadarki en önemli gelişmelerden biri! NASA, Mars'ta organik madde buldu

Londra Greenwich’teki Kraliyet Gözlemevi birinci olan fotoğrafı ‘göz alıcı’ olarak tanımladı.

Jürinin bu yıl dünya genelinden 3 binden fazla fotoğrafı incelediği kaydedildi.

Yılın Genç Astronomi Fotoğrafçısı ödülü ise Çin’in Sincan eyaletinden 14 yaşında iki çocuğa verildi.

Çocuklar, Andromeda Galaksisi’ni fotoğraflamak için birlikte çalıştı.

Genç Astronomi Fotoğrafçısı ödülü alan 16 yaş altına veriliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Putin sonunda bunu da yaptı! Resmen çıktılar...Putin sonunda bunu da yaptı! Resmen çıktılar...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan sert sözler! 'Yunanistan’ın gündüzü gece olacak'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan sert sözler! 'Yunanistan’ın gündüzü gece olacak'
Çöl sıcaklarını beklerken... Yeni uyarı geldi! "İki mevsimi art arda yaşayacağız"Çöl sıcaklarını beklerken... Yeni uyarı geldi! "İki mevsimi art arda yaşayacağız"
Anahtar Kelimeler:
Astronomi kuyruklu yıldız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rıdvan Dilmen canlı yayında çok sinirlendi! Programı erken bitirmek zorunda kaldılar...

Rıdvan Dilmen canlı yayında çok sinirlendi! Programı erken bitirmek zorunda kaldılar...

Tapulu arazisine geldiğinde şaşkına döndü: Evime giremiyorum

Tapulu arazisine geldiğinde şaşkına döndü: Evime giremiyorum

Son dakika: Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları açıklandı: İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Son dakika: Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları açıklandı: İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Putin'den dünyaya mesaj: Hazırız

Putin'den dünyaya mesaj: Hazırız

Gökçek'in paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

Gökçek'in paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyada gündem olmuştu! 'Müdür WC' için açıklama geldi

Sosyal medyada gündem olmuştu! 'Müdür WC' için açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.