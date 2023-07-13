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  4. Ya Çok Seversen hangi gün, bu akşam var mı? Ya Çok Seversen konusu ne, oyuncuları kimler? 13 Temmuz Kanal D yayın akışı

Ya Çok Seversen hangi gün, bu akşam var mı? Ya Çok Seversen konusu ne, oyuncuları kimler? 13 Temmuz Kanal D yayın akışı

13.07.2023 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ya Çok Seversen ile ilgili aramalar akşam saatlerine doğru hız kazandı. Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde olduğu dizinin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu da merak edilen konulardan biri oldu. Peki, Ya Çok Seversen hangi gün, bu akşam var mı? Ya Çok Seversen konusu ne, oyuncuları kimler? 13 Temmuz Kanal D yayın akışı...

Ya Çok Seversen yeni bölüm ekranı dizinin izleyicileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ateş ve Leyla'nın hikayesinin anlatıldığı Ya Çok Seversen, 6 Temmuz'da ilk bölümü ile ekran yolculuğuna başlamıştı. İşte sevilen dizi Ya Çok Seversen konusu, oyuncuları ile yayın günü ve 13 Temmuz Kanal D yayın akışı...

YA ÇOK SEVERSEN HANGİ GÜN, BU AKŞAM VAR MI?

Ya Çok Seversen perşembe akşamları Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Bu akşam 2. bölümü ile ekrana gelecek.

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YA ÇOK SEVERSEN KONUSU NE?

Hayatını yurt dışında geçiren Ateş, babasının ölümü sebebiyle yıllar önce terk ettiği İstanbul'a geri dönmek zorunda kalır. Yolu ailesini bulmak için dolandırıcılık yapan sahte gelin Leyla ile kesişir. Aralarındaki inkar edilemez çekime rağmen Leyla'nın attığı bir tokat ile ayrılırlar. Ateş vasiyet açıklanır açıklanmaz dönmenin planını yaparken beklenmeyen olur. Babası sadece ona değil tüm aileye bir sürpriz yapmıştır.

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Ateş mirastan men edilmek pahasına vasiyeti reddeder ama geçmişle ilgili öğrendiği bir sır kararını değiştirir. Bu sırada Leyla ailesinden kalan kolyeyi kaybettiği için otele döner ve öfkeli damada yakalanır. Kaçarken nereye gittiğini bilmediği bir arabaya biner.Ateş ve Leyla'nın yolları tekrar kesişecektir. İkisi de hayatlarının tamamen değişeceğinden henüz habersizdir.

YA ÇOK SEVERSEN OYUNCULARI

Kimseye güven duymayan Ateş ile insanları kandırarak para kazanan Leyla'nın yollarının kesişmesi hikayesini ekranlara taşıyan Ya Çok Seversen'in oyuncu kadrosunda;

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Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan başrolde yer alırken; Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebuzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi isimler yer alıyor.

13 TEMMUZ KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Yabancı Damat
07:45 Afilli Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Ya Çok Seversen (Yeni Bölüm)

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