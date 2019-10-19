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"Ya defolup gidecekler ya da hak ettikleri cezayı alacaklar"

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.10.2019 16:41 | Son Güncelleme

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım: - "(ABD ile varılan mutabakat) Biliyorsunuz 120 saat süre verdik. Ya defolup gidecekler ya da hak ettikleri cezayı alacaklar" - "Biz Kürtleri severiz, bin yıldır kardeşiz. Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı, Çerkez'i, Ezidi'si, Türkmen'i hep biriz, beraberiz, etle kemik gibiyiz. Bizim derdimiz terörledir, bölücülerledir"

ERZİNCAN (AA) - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, ABD ile varılan mutabakata ilişkin, "Biliyorsunuz 120 saat süre verdik. Ya defolup gidecekler ya da hak ettikleri cezayı alacaklar." dedi.

Binali Yıldırım, Refahiye Dumanlı Tabiat Parkı'nda düzenlenen 4. Dumanlı Doğa ve Gençlik Festivali'nde yaptığı konuşmada, "barış" dedikçe bazılarının savaş çığırtkanlığı yaptığını, "istikrar" dedikçe birilerinin kargaşa çıkardığını belirtti.

Türkiye'yi istikrarsız hale getirmek için her yolun denendiğini ifade eden Yıldırım, "Sürekli tuzak kurmanın peşindeler. Türkiye'nin güvenliğini, huzurunu, kardeşliğini bozmaya çalışan bölücü alçak terör örgütü, 35 yıl boyunca Irak'ta başımızın belası oldu, orada Kandil'de başarılı olamayınca bu sefer dost bildiğimiz müttefiklerimizi de yanına alarak, Suriye'de bir şer kuşağı oluşturmak için harekete geçtiler." diye konuştu.

Yıldırım, birçok kez uyarıların yapılmasına rağmen ABD başta olmak üzere dost ve müttefiklerin DEAŞ ile mücadele adı altında terör örgütünü silahlandırdığını belirterek, ülkenin güney sınırında baş ağrıtıcı işlerin yapıldığını ve tüm uyarılara rağmen tehditlere son verilmediğini dile getirdi.

- "Bizim derdimiz terörledir, bölücülerledir"

Bunun üzerine Türkiye'nin 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kısa sürede silahlı bölücü terör unsurları bölgeden çekilmeye başladı. Bunu gören terör seviciler, hemen ara bulucu olmaya çalıştılar. 'Aman yapmayın dokunmayın da biz onları buradan uzaklaştıralım' dediler. Bizim amacımız sınırlarımızın güneyinden ülkemize vaki olan saldırıları yok etmektir. Biz Kürtleri severiz, bin yıldır kardeşiz. Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı, Çerkez'i, Ezidi'si, Türkmen'i hep biriz, beraberiz, etle kemik gibiyiz. Bizim derdimiz terörledir, bölücülerledir."

ABD ile varılan mutabakata da değinen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Şimdi artık biliyorsunuz 120 saat süre verdik. Ya defolup gidecekler ya da hak ettikleri cezayı alacaklar. Ve böylece topraklarımıza, vatanımıza, ülkemize yönelik bütün tehditler bertaraf edilecek. Sevgili gençler, bu ülkenin tapusu sizindir. Çanakkale'de 15'liler nasıl 7 düvele 'dur' dediyse, Türkiye Cumhuriyeti'ne, 780 bin kilometrekarelik vatan toprağına göz dikenlerin gözünü çıkarmak da hepimizin boynunun borcudur. Siz gençlerin en büyük hedefidir."

Konuşmanın ardından Yıldırım, protokol üyeleri ve beraberindekilerle tabiat parkında doğa yürüyüşü yaptı.

Etkinliğe, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve öğrenciler katıldı.

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AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım dumanlı yaylası Erzincan

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