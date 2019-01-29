"Ya intihar edecektim ya da kaçıp yaşayacaktım, yaşamayı seçtim"

Sadece Şırnak'ta son 9 ayda 12'si sözde sorumlu 137 terörist etkisiz hale getirildi, biri mavi 2'si gri kategoride aranan 32'si de sözde sorumlu düzeyde teslim olan teröristlerin sayısı ise 229'a yükseldi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan 3 terörist, örgütün iç yüzünü fark edenlerin kaçış planları yaptığını ve örgütteki çözülmelerin had safhaya ulaştığını belirtti.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2014 yılında terör örgütüne katıldığını aktaran "Sidar Hezex" kod adlı terörist Y.E. (22), Şırnak'ın İdil ilçesinde Endüstri Meslek Lisesinde okurken terör örgütü mensuplarının ailesini öldürmekle tehdit ettiği ve korktuğu için örgüte katıldığını belirtti.

"Ben daha çok Haftanin Sincar bölgesinde görev yaptım. Son zamanlarda takım sorumlusu olarak görev aldım. Örgüte katıldıktan sonra dışarıdan görünenle gerçekler arasında çok farklılıklar gördüm. Orada çok baskılar gördüm ve bu baskılara daha fazla dayanamadım kaçış planları yaptım. Ya orada intihar edecektim bu baskılar yüzünden ya da kaçıp yaşayacaktım, yaşamayı seçtim." diyen Y.E, kendisi gibi birçok arkadaşının kaçmak için çareler aradığını anlattı.

"Serhat Norşin" kod adlı terörist S.B. (25) Bitlis'in Güroymak ilçesinde terör örgütüne katılan amcasının oğlunu ikna etmek için 2013 yılında kendisinin de dağa çıktığını aktardı.

Örgütte beklediğini bulamadığını ifade eden S.B. şöyle konuştu:

"Bir anda kendimi eğitimlerin içerisinde buldum. Bir türlü uyum sağlayamadım çok zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyorlar. Amcamın oğlunu da bulamadım farklı bir bölgeye göndermişlerdi. Onu bulamayacağımı ve maksadıma ulaşamayacağımı anladığım andan itibaren kaçma planlarını uyguladım."