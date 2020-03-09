Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi 1. bölüm yeni fragmanı yayınlandı! Ya İstiklal Ya Ölüm ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncuları

TRT'nin Milli Mücadele'nin 100'üncü yılına özel hayata geçireceği projelerin ilki olan Ya İstiklal Ya Ölüm'ün yayın tarihi açıklandı. İlk bölümü, İstanbul'un işgalinin yüzüncü yılı olan 16 Mart 2020'de yayınlanacak dizinin 6'ıncı ve son bölümü ise TBMM'nin açılışının yüzüncü yılı olan 23 Nisan haftasında ekranlara gelecek.

Başarılı oyuncu İlker Kızmaz’ın Mustafa Kemal Atatürk’e hayat vereceği dizinin oyuncu kadrosunda, Birkan Sokullu, Dolunay Soysert, Osman Sonant, Melis Sezen, Hilmi Cem İntepe, Rıza Kocaoğlu, Umut Karadağ, Ushan Çakır, Altan Erkekli, Mehmet Özgür, Serkan Ercan gibi isimler yer alıyor.

Ya İstiklal Ya Ölüm, İstanbul’un işgali ve Meclis-i Mebûsan’ın İstanbul’da dağıtılmasıyla Ankara’da yeniden açılması arasında geçen 6 kritik haftayı konu alıyor.

6 hafta boyunca mebusların canları pahasına, vatan aşkıyla gizli ve tehlikeli yollarla Ankara’ya ulaşma çabaları, Milli Mücadele hareketine İstanbul’dan silah taşıma gayretleri, Atatürk’ün yeni Meclisi açma mücadelesi ve işgale karşı topyekûn karşı koyma iradesi anlatılmakta.