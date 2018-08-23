Yaani kullanan Turkcell’liler, her ay 1 GB kazanıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin yerli arama motoru Yaani mobil uygulamasını kullanan Turkcell aboneleri, her ay uygulama içerisinde geçerli 1 GB internet kazanıyor. Böylece Yaani’de arama yaparken harcanan internet kotadan düşmüyor.

Turkcell açıklamasına göre, müşterilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanan ve kullanıcıların internetteki bütün bilgilere erişmesini sağlayan Yaani, Turkcell kullanıcılarının kotasını da koruyor.

Turkcell müşterilerine özel olarak tasarlanan "İnternetinden harcamayan" kurgusuyla Yaani’yi kullanan Turkcell’liler her ay uygulama içerisinde geçerli 1 GB internet kazanıyor. Böylece kullanıcıların, Yaani içerisindeki tüm kullanımları kotalarından düşmüyor.

Geçen yıl ekim ayında kullanıma sunulan ve kullanıcıların yoğun ilgisini gören Türkiye’nin arama motoru Yaani, 5 milyon indirilme rakamını aşarak yakalanması zor bir rekora imza attı. Türkiye’nin arama motoru Yaani, aynı zamanda Türk halkını tanıyor, dilinden anlıyor. Yapay zeka teknolojisi sayesinde kullanıcıların aramalarına göre kullanım alışkanlıklarını ve gerçekten ne aramak istediklerini öğrenen Yaani, ana dili Türkçe olduğundan kullanıcılara daha iyi bir deneyim yaşatıyor.