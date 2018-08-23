HABER

Yaani kullanan Turkcell’liler, her ay 1 GB kazanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 10:06 | Son Güncelleme

Türkiye’nin yerli arama motoru Yaani, Turkcell kullanıcılarının kotasını da koruyor. Yaani mobil uygulamasını kullanan Turkcell aboneleri, her ay uygulama içerisinde geçerli 1 GB internet kazanıyor - Böylece Yaani’de arama yaparken harcanan internet kotadan düşmüyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin yerli arama motoru Yaani mobil uygulamasını kullanan Turkcell aboneleri, her ay uygulama içerisinde geçerli 1 GB internet kazanıyor. Böylece Yaani’de arama yaparken harcanan internet kotadan düşmüyor.

Turkcell açıklamasına göre, müşterilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanan ve kullanıcıların internetteki bütün bilgilere erişmesini sağlayan Yaani, Turkcell kullanıcılarının kotasını da koruyor.

Turkcell müşterilerine özel olarak tasarlanan "İnternetinden harcamayan" kurgusuyla Yaani’yi kullanan Turkcell’liler her ay uygulama içerisinde geçerli 1 GB internet kazanıyor. Böylece kullanıcıların, Yaani içerisindeki tüm kullanımları kotalarından düşmüyor.

Geçen yıl ekim ayında kullanıma sunulan ve kullanıcıların yoğun ilgisini gören Türkiye’nin arama motoru Yaani, 5 milyon indirilme rakamını aşarak yakalanması zor bir rekora imza attı. Türkiye’nin arama motoru Yaani, aynı zamanda Türk halkını tanıyor, dilinden anlıyor. Yapay zeka teknolojisi sayesinde kullanıcıların aramalarına göre kullanım alışkanlıklarını ve gerçekten ne aramak istediklerini öğrenen Yaani, ana dili Türkçe olduğundan kullanıcılara daha iyi bir deneyim yaşatıyor.

\

- Konuma en yakın arama

Kullanıcıları arama yaptıkça öğrenen Yaani, vizyondaki filmleri aratan kullanıcılara, izlemek istedikleri filmlerin kendilerine en yakın hangi sinema salonunda oynadığını ve seans bilgilerini doğrudan gösteriyor. Konum tabanlı arama yapabilme yeteneğine sahip olan arama motoru, kullanıcıya, kendi bulunduğu yere en yakın arama sonuçlarını gösterebiliyor.

Örneğin Yaani’de restoran alternatifi arıyorsanız size en yakın restoranları harita üzerinde görebiliyor ve iletişim bilgilerine ulaşabiliyorsunuz.

PARTNERAldatan eşin acı intikamı! Yaptıklarını görünce...Aldatan eşin acı intikamı! Yaptıklarını görünce...
Manisa'da Hint gölet balıkçıl kuşu bulunduManisa'da Hint gölet balıkçıl kuşu bulundu
İranlı Hania, 6 saatlik operasyonla felç olmaktan kurtulduİranlı Hania, 6 saatlik operasyonla felç olmaktan kurtuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Turkcell Yaani

En Çok Okunan Haberler

Azerbaycanlı model, bekaretini satışa çıkardı

Azerbaycanlı model, bekaretini satışa çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump asıl şimdi yandı!

ABD Başkanı Donald Trump asıl şimdi yandı!

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Galatasaray, Gomis için Al Hilal ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı!

Galatasaray, Gomis için Al Hilal ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan itiraf etti: En kötü göç yasasına sahibiz

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan itiraf etti: En kötü göç yasasına sahibiz

Guadalajara'da kamuya açık alanlarda sevişmek serbest bırakıldı

Guadalajara'da kamuya açık alanlarda sevişmek serbest bırakıldı

İlginizi Çekebilir

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Tunceli'de patlama!

Tunceli'de patlama!

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Firari binbaşıya çağrı! 'Oğlum teslim ol'

Firari binbaşıya çağrı! 'Oğlum teslim ol'

Toron Karacaoğlu kimdir? Toron Karacaoğlu vefat etti!

Toron Karacaoğlu kimdir? Toron Karacaoğlu vefat etti!

Süper Loto sonuçları 23 Ağustos / Milli Piyango 566. Süper çekilişi sonucu Loto (MPİ canlı çekiliş izle)

Süper Loto sonuçları 23 Ağustos / Milli Piyango 566. Süper çekilişi sonucu Loto (MPİ canlı çekiliş izle)

İstanbul'da fabrikada asit kazanı patladı!

İstanbul'da fabrikada asit kazanı patladı!

Bugün Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıldönümü! TSK'dan sürpriz klip

Bugün Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıldönümü! TSK'dan sürpriz klip

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.