Yaani kullanan Turkcell’liler, her ay 1 GB kazanıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin yerli arama motoru Yaani mobil uygulamasını kullanan Turkcell aboneleri, her ay uygulama içerisinde geçerli 1 GB internet kazanıyor. Böylece Yaani’de arama yaparken harcanan internet kotadan düşmüyor.
Turkcell açıklamasına göre, müşterilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanan ve kullanıcıların internetteki bütün bilgilere erişmesini sağlayan Yaani, Turkcell kullanıcılarının kotasını da koruyor.
Turkcell müşterilerine özel olarak tasarlanan "İnternetinden harcamayan" kurgusuyla Yaani’yi kullanan Turkcell’liler her ay uygulama içerisinde geçerli 1 GB internet kazanıyor. Böylece kullanıcıların, Yaani içerisindeki tüm kullanımları kotalarından düşmüyor.
Geçen yıl ekim ayında kullanıma sunulan ve kullanıcıların yoğun ilgisini gören Türkiye’nin arama motoru Yaani, 5 milyon indirilme rakamını aşarak yakalanması zor bir rekora imza attı. Türkiye’nin arama motoru Yaani, aynı zamanda Türk halkını tanıyor, dilinden anlıyor. Yapay zeka teknolojisi sayesinde kullanıcıların aramalarına göre kullanım alışkanlıklarını ve gerçekten ne aramak istediklerini öğrenen Yaani, ana dili Türkçe olduğundan kullanıcılara daha iyi bir deneyim yaşatıyor.
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- Konuma en yakın arama
Kullanıcıları arama yaptıkça öğrenen Yaani, vizyondaki filmleri aratan kullanıcılara, izlemek istedikleri filmlerin kendilerine en yakın hangi sinema salonunda oynadığını ve seans bilgilerini doğrudan gösteriyor. Konum tabanlı arama yapabilme yeteneğine sahip olan arama motoru, kullanıcıya, kendi bulunduğu yere en yakın arama sonuçlarını gösterebiliyor.
Örneğin Yaani’de restoran alternatifi arıyorsanız size en yakın restoranları harita üzerinde görebiliyor ve iletişim bilgilerine ulaşabiliyorsunuz.
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