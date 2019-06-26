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Yaban domuzlarını elleriyle besliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 22:02 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir vatandaş yiyecek ve su bulamayıp, yerleşim yerine inen yaban domuzlarını eliyle besliyor.Fethiye’nin gözde turizm merkezlerinden olan Ölüdeniz Mahallesi’nde simitçilik yapan 64 yaşındaki Nihat Yurtsever, yaklaşık bir ay önce plajda gördüğü iki yaban domuzuna ekmek ve su verdi.

Yaban domuzlarını elleriyle besliyor

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir vatandaş yiyecek ve su bulamayıp, yerleşim yerine inen yaban domuzlarını eliyle besliyor.

Fethiye’nin gözde turizm merkezlerinden olan Ölüdeniz Mahallesi’nde simitçilik yapan 64 yaşındaki Nihat Yurtsever, yaklaşık bir ay önce plajda gördüğü iki yaban domuzuna ekmek ve su verdi. Yurtseven, Bozo ismini verdiği iki yaban domuzunu simit ve ekmekle besledi. İki yaban domuzu daha sonrada aynı bölgeye her gün gelmeye başladı. Yurtseven beslerken yarım metreden fazla yaklaşarak simit ve ekmek yiyen domuzlar, bölgeye tatile gelen bazı turistlerin de ilgisini çekiyor. Yurtseven, gazetecilere yaptığı açıklamada hayvanları ve doğayı sevdiğini, yaklaşık bir aydır yaban domuzlarını beslediğini söyledi. Yurtseven "Domuzların kendi sesini duyduklarında koşup geliyor. Hayvanları sevdiğim için domuzları besliyorum. Bana yarım metreye kadar yaklaşıyorlar. Bana bu kadar yaklaşacaklarını tahmin etmemiştim. Neredeyse elimden ekmeği yiyecek duruma geldiler. Hayvanları beslerken bazen turistler de fotoğrafımı çekiyor” dedi.
Yurtsever, her gün domuzların ekmeğini ve suyunu verdiğini, gelmeye devam etikleri sürece hayvanları besleyeceğini dile getirdi.

Yaban domuzlarını elleriyle besliyor

Yaban domuzlarını elleriyle besliyor

Yaban domuzlarını elleriyle besliyor

Yaban domuzlarını elleriyle besliyor

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