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  4. Yaban domuzu faciası eczacı Begüm'ü hayattan koparttı!

Yaban domuzu faciası eczacı Begüm'ü hayattan koparttı!

18.07.2024 19:19
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yola çıkan domuza çarpan otomobilin takla attığı kazada eczacı Begüm Dikmen hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı.

Yaban domuzu faciası eczacı Begüm'ü hayattan koparttı!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yola çıkan domuza çarpan otomobilin takla attığı kaza faciaya dönüştü.

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan İbrahim Dikmen (63) eşi Nazmiye Dikmen (61), kızları eczacı Begüm Dikmen (30), diyetisyen Damla Dikmen (34) ile Antalya'ya tatile gitti. Tatillerini tamamlayan aile İbrahim Dikmen'in kullandığı otomobille evlerine dönüşe geçti.

YOLA ÇIKAN DOMUZA ÇARPTILAR!

Dikmen'in kullandığı otomobil, saat 04.30 sıralarında Çorlu'nun Seymen Mahallesi yakınlarında yola çıkan bir domuza çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak devrildi. Otomobildeki Dikmen ailesinin 4 ferdi yaralandı.

ECZACI BEGÜM KURTULAMADI!

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Yaralılar, ihbar üzerin gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Begüm Dikmen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Tedavisi süren 3 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

(DHA-İHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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