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Yaban domuzu ile karşılaşan köpeğin görüntüsü sosyal medyada olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 12:15 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kaş ilçesine inen yaban domuzu, sokak köpeğine zor anlar yaşattı. Kendisine havlayan köpekten kaçmaya çalışan domuz, bir süre sonra geri döndü. Domuzun üzerine doğru geldiğini gören sokak köpeği kaçarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaban domuzu ile karşılaşan köpeğin görüntüsü sosyal medyada olay oldu

Kaş ilçesindeki yaban domuzları, sık sık ilçe merkezinin sokaklarına kadar inip yiyecek arıyor. Dün gece yine Kaş sokaklarına inen domuz ile sokak köpeği arasındaki ilginç görüntüler, çevre sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sokak köpeği, kendisinden iki kat büyük olan domuza havlamaya başladı. Domuz yönünü ormanlık alana çevirince, köpek de geri çekildi. Ancak bir süre sonra domuz, tekrar dönüp, köpeğin üzerine doğru gelmeye başladı. Köpek, bölgeden uzaklaştı.

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O anı cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş, "Vayy" diyerek güldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, büyük ilgi gördü.

(DHA)

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