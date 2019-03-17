HABER

Yaban domuzu, şehir içindeki yeşil alanda 6 yavru doğurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 15:04 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, bir yaban domuzu, çok katlı binalar arasında kalan yeşil alanda 6 yavru dünyaya getirdi.

Yaban domuzu, şehir içindeki yeşil alanda 6 yavru doğurdu

Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, bir yaban domuzu, çok katlı binalar arasında kalan yeşil alanda 6 yavru dünyaya getirdi. Vatandaşların haber vermesi üzerine harekete geçen doğa dostları ve yetkililer, anne ve 6 yavrusunu, bulundukları alanı güvenlik çemberiyle çevirerek, koruma altına aldı.
Kuşadası'nda bir yaban domuzu, Ege Mahallesi'nde bulunan yüksek katlı binalar arasındaki yeşil alanda 6 yavru dünyaya getirdi. Anne ve yavru yaban domuzlarını fark eden mahalle sakinleri, durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği(EKODOSD), Aydın Doğa Koruma ve Milli Park görevlileri ile Kuşadası Belediyesi'ne bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, yaban domuzunun yuva yaptığı alanı güvenlik şeridiyle çevirdi. Vatandaşları da alana girmemeleri yönünde uyardı.
Doğumun yeni olması nedeniyle anne ve yavrularının yanına bir süre yaklaşılmaması gerektiğini söyleyen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Yaban domuzu, yavrularıyla birlikte bir süre daha burada kalacak, daha sonra da yavrularını da alıp yan taraftaki makiliklere gidecektir. Ege Mahallesi'nden çok sayıda domuz ihbarları geliyor. Yaşam alanları daralan hayvanlar yiyecek umuduyla kıyı sitelere yöneliyor. Bu bölgelerde yaşayanlar çöplerini, özellikle organik atıklarını gelişi güzel etrafa bırakmamalı" dedi.
Sürücü, bu olayın bir gerçeği gözler önüne serdiğini belirterek, "Yaban hayvanlarının barınabileceği ve beslenebileceği alanlar sürekli azalıyor. Özellikle makilikler yaban hayvanları için çok önemli. Makiliklerin yaban hayatına evsahipliği yapmasının yanı sıra, erozyonu engellemesi, su tutma işlevini görmesi ve bitki çeşitliliği açısından çok önemli işlevleri var. Kuşadası'nda kalabilen makilikler, çalı çırpı olarak görülüp, tahrip edilmemeli. Yapılaşma açılmamalı. Üzerinden rant kazanılacak arazi parçaları olarak değerlendirilmemeli. İçinde endemik türlerin de bulunduğu önemli bitki türlerinin ve yaban yaşamının devam etmesi sağlanmalıdır" diye konuştu.

FOTOĞRAF

Yaban domuzu, şehir içindeki yeşil alanda 6 yavru doğurduYaban domuzu, şehir içindeki yeşil alanda 6 yavru doğurduYaban domuzu, şehir içindeki yeşil alanda 6 yavru doğurduYaban domuzu, şehir içindeki yeşil alanda 6 yavru doğurdu

PARTNER Gören photoshop sanıyor ama... Gören photoshop sanıyor ama...
Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonuZeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu
Bakan Selçuk: 290 milyar tutarında sosyal yardım ulaştırdık (2)Bakan Selçuk: 290 milyar tutarında sosyal yardım ulaştırdık (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İhaneti drone ile yakaladı!

İhaneti drone ile yakaladı!

Guaido tehdidini tekrarladı: Miraflores'e geçeceğim

Guaido tehdidini tekrarladı: Miraflores'e geçeceğim

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Cesur tatil! Eksi 27 derecede kaza

Cesur tatil! Eksi 27 derecede kaza

Ölü sayısı 70'e yükseldi! Onlarca yaralı var...

Ölü sayısı 70'e yükseldi! Onlarca yaralı var...

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cıbıltepe'de 'ilkbahar yoğunluğu' yaşanıyor

Cıbıltepe'de 'ilkbahar yoğunluğu' yaşanıyor

'Simgelerin köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

'Simgelerin köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Lüks sitede dehşet! İki sevgili bu halde bulundu

Lüks sitede dehşet! İki sevgili bu halde bulundu

Mart ayında deniz keyfi yaptılar

Mart ayında deniz keyfi yaptılar

Baharın gelişiyle asırlardır yaşatılan gelenek: 'Ölü bayramı'

Baharın gelişiyle asırlardır yaşatılan gelenek: 'Ölü bayramı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 18 Mart mesajı

Erdoğan’dan 18 Mart mesajı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.