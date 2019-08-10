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Yaban domuzunu traktörle sürükleyen 4 kişinin ifadesi alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 15:41 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çameli ilçesinde vurdukları yaban domuzunu bağladıkları traktörün arkasında sürükleyen 4 kişinin jandarma tarafından ifadesi alındı.

Denizli’nin Çameli ilçesinde vurdukları yaban domuzunu bağladıkları traktörün arkasında sürükleyen 4 kişinin jandarma tarafından ifadesi alındı. Şahıslar ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Çameli Belevi Mahallesi’nde yaşanan olayda, avcılar vurdukları yabana domuzunu bindikleri traktörün römorkuna bağlayarak Acıpayam-Çameli kara yolu üzerinde yaklaşık 5 kilometre sürükledi. Olayın sosyal medyada paylaşılan fotoğrafla duyurulması ve fotoğrafın tepki çekmesi üzerine Çameli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın ardından, traktör sürücüsü C.Ü., K.Ü., R.Ü. ve Ç.E. ifadeleri alınmak üzere jandarmaya çağrıldı. Gözaltına alınan biri kadın 4 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Öte yandan, sürüklenen domuz ile poz veren şahısların gülümsemeleri ise dikkatlerden kaçmadı.

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