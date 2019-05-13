Yaban domuzunun çamur banyosu keyfi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ormanlık alandan yola inen yaban domuzunun su birikintisi içerisinde yatıp yuvarlanması ilginç görüntüler oluşturdu.

Torba Mahallesi'nde bir tarafı ormanlık Atatürk Caddesi'ne inen yaban domuzu, bir süre çevrede yiyecek aradı. Yaban domuzu, yol kenarında toprak alandaki su birikintisinde yatıp yuvarlandı. Balıkçı barınağı yakınında, caddenin çok işlek olmayan kısmında çamur banyosu yapan domuz, ilginç görüntü oluşturdu.

Yoldan geçen motosikletlilere aldırış etmeyen domuz, bir süre sonra yeniden ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

