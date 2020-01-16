HABER
  4. Yaban hayatı 1 yıl boyunca kayıt altına alındı

Yaban hayatı 1 yıl boyunca kayıt altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 16:06 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6.

Yaban hayatı 1 yıl boyunca kayıt altına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğümüz sorumluluğundaki Burdur, Isparta ve Antalya illerinde yaban hayatı ile ilgili çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Doğal yaşam alanlarına özel olarak yerleştirilen fotokapan çalışmalarının kaydettiği üç ilde hem yaban hayatı zenginliğinin ortaya çıkarılması hem de kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla çalışmaların aralıksız yürütüldüğü bildirildi. Burdur’da özel olarak yerleştirilen iki adet fotokapandan bir yıl boyunca elde edilen Aralık, Ocak ve Şubat aylarına ait görüntüleri yayınladı. Fotokapanın yakaladığı çalışmada yabani hayvan türlerinden kurt, vaşak, yaban domuzu, tilki ve çakal ağırlıklı olarak tespit edildi.

Yaban hayatı 1 yıl boyunca kayıt altına alındı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildiUyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi
Bekçinin cansız bedenini kuzeni bulduBekçinin cansız bedenini kuzeni buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlik ücreti belli oldu!

Bedelli askerlik ücreti belli oldu!

Ahmet Hakan'dan Fatih Altaylı'ya 'Selahattin Demirtaş' yanıtı!

Ahmet Hakan'dan Fatih Altaylı'ya 'Selahattin Demirtaş' yanıtı!

İfşa oldu! Aka cinsel içerikli mesajlar atmış!

İfşa oldu! Aka cinsel içerikli mesajlar atmış!

Bacak dekolteli pozuna yorum yağdı

Bacak dekolteli pozuna yorum yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Eşi ölsün diye büyü yaptırmak istedi, bakın başına ne geldi

Eşi ölsün diye büyü yaptırmak istedi, bakın başına ne geldi

İlginizi Çekebilir

Ünlü manken hayatını kaybetmişti! 9 buçuk yıl sonra karar...

Ünlü manken hayatını kaybetmişti! 9 buçuk yıl sonra karar...

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

İstanbulluları korkutan 'asit yağmuru' hakkında yeni açıklama

İstanbulluları korkutan 'asit yağmuru' hakkında yeni açıklama

ABD üssüne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

ABD üssüne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gaziosmanpaşa'da korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk TIR'ın altında kaldı

Gaziosmanpaşa'da korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk TIR'ın altında kaldı

Yer: Esenyurt... Cansız mankenin üzerindeki montu böyle çaldı

Cansız mankenin yanına gidip...

Diyarbakır'da korkunç olay! Evlenme teklifi reddedilince intihar etti

Evlenme teklifi reddedilince intihar etti

İstinaf mahkemesinden Berna Laçin kararı

İstinaf mahkemesinden Berna Laçin kararı

Son dakika Metin İyidil'le ilgili yeni gelişme! TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı

9,5 yıl önce ölen manken Aslı Baş'ın ailesinden 'beraat' isyanı

Manken Aslı Baş'ın ailesi isyan etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.