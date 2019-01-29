Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı’na kurdukları fotokapanlara yaban hayatının ayrıntıları yansıdı.
Parktaki fotokapana yansıyan en dikkat çekici görüntü, kurt sürüsünün avıyla beslenmesi görüntülerde oldu. Kurtlardan arta kalan yiyecekten, iki kızıl akbaba, kızıl şahin ve tilki de besleniyor. Diğer taraftan ekipler, kış aylarında Akdağ’daki vahşi yaşamı desteklemek için yemleme çalışmalarını sürdürüyor.
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